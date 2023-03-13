«دبي التجاري العالمي» يستضيف 1.98 مليون زائر ومشارك في 2022

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أمس، عن نتائجه السنوية لعام 2022، التي عكست أداءً قوياً في مختلف أعماله، حيث استضاف المركز 1.98 مليون مشارك وزائر، مسجلاً زيادة في أعداد الزوار بلغت نسبتها 29%.

وأوضح المركز في بيان، أن هذا النمو جاء مدفوعاً بالزخم في عدد فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، إضافة إلى الفعاليات التجارية والاستهلاكية، التي بلغ عددها 244 فعالية، من بينها 97 معرضاً ومؤتمراً استقطبت 1.18 مليون مشارك، منهم 38% من خارج الدولة، ما يعكس المكانة البارزة لإمارة دبي وجهة مفضلة للأعمال والسياحة.

انتعاش اقتصادي

وقال المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، إن «النتائج التي حققناها في عام 2022، تمثل شهادة واضحة على جهود الإمارة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة»، مضيفاً: «عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، فقد قمنا بتعزيز العمل المشترك والتعاون الاستراتيجي مع كل الأطراف المعنية في جميع قطاعات الاقتصاد».

وتابع المري: «كان العام الماضي حافلاً بالنسبة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، حيث حقق نمواً غير مسبوق، وشهد تعزيز الاستفادة من الفرص، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية لقطاع الأعمال، لاسيما مع انتعاش قطاع الفعاليات في الإمارة، الذي بات منصة عالمية معترفاً بها لتبادل المعرفة والتواصل الفعال والابتكار».

وأكد مواصلة هذا الزخم عبر تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33».

عودة قوية

وأشار المري إلى أن العودة القوية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض خلال العام الماضي، تعكس تنوع ومتانة محفظة أعمال مركز دبي التجاري العالمي، وقدرته على استقطاب أكثر من 37 ألف شركة عارضة، في زيادة بلغت 50% مقارنة مع عام 2021، كان 72% منها شركات عالمية.

وتابع «لقد تمحور تركيزنا في عام 2022 على وضع معايير مرنة وفعالة، سواء على صعيد قطاع الفعاليات العالمي أو على صعيد مركز دبي التجاري العالمي، ولطالما كانت نتائج نهاية العام محورية بالنسبة لنا، وذلك نظراً لأثرها الاقتصادي الواسع».

«جيتكس غلوبال»

وواصل معرض «جيتكس غلوبال» وضع دبي ودولة الإمارات في طليعة رواد التقنيات المستقبلية، حيث حقق أكبر معرض تكنولوجيا في العالم نتائج قياسية عام 2022، تمثلت في استقطاب أكثر من 170 ألف زائر، 40% منهم من الزوار الدوليين.

وحقق المعرض ما قيمته 2.6 مليار درهم كناتج اقتصادي إجمالي، فيما شكلت القيمة الاقتصادية المحتجزة في اقتصاد دبي 57%، وفقاً لتقرير تقييم الأثر الاقتصادي لمعرض جيتكس جلوبال، الذي صدر في ديسمبر الماضي.

«غلفود»

كما شهدت النسخة الـ27 من معرض «غلفود» زيادة بنسبة 50% في المشاركة، حيث عاد هذا المعرض ليكون حلقة الوصل بين منتجي الأغذية والمشروبات والمشترين من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما شهد قيام العديد من الدول بتوسيع أجنحتها الوطنية، بما في ذلك تركيا وإيطاليا وإستونيا.

الأفضل أداءً

وكانت قطاعات الرعاية الصحية والطب والعلوم، القطاعات الأفضل أداءً العام الماضي، حيث شهدت تنظيم 17 فعالية (مقارنة بـ12 فعالية في عام 2021)، واستقطبت 202 ألف مشارك.

وشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات ارتفاع عدد فعالياته من ست في عام 2021 إلى 10 في عام 2022، مستقطباً 184 ألف مشارك، ومسجلاً نمواً بنسبة 22% في عدد المشاركين. وشهد قطاع تجارة الأغذية والمشروبات، وفي طليعته معرض «غلفود»، استضافة ما مجموعه ثماني فعاليات، واستقطب 160 ألف مشارك، بزيادة قدرها 18% عن عام 2021.

926 رخصة جديدة

تمكّنت المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي من مضاعفة حجم أعمالها، عبر إصدار 926 رخصة جديدة، بينما سجّل «ون سنترال»، المشروع التجاري الرائد، نسبة إشغال بلغت 75%، وهو أعلى معدل منذ افتتاحه.