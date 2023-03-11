"اتصالات من e& "تطلق الاتصال عبر الأقمار الصناعية للجيل الخامس 5G SatComs

أعلنت اتصالات من e&، اليوم عن تنفيذها لأحدث الحلول التقنية عبر الأقمار الصناعية EUTELSAT QUANTUM، لتكون بذلك أول شركة اتصالات في الدولة تزيد من قدرات شبكة 5G لديها عبر ربطها بالأقمار الصناعية المبرمجة، مما يمنح العملاء فرصة الحصول على سرعات انترنت عالية، وتغطية أفضل للشبكة، بالإضافة إلى قابلية التوسع لتلبية المتطلبات المستقبلية للتطبيقات التي تحتاج إلى استخدام نطاق ترددي عالي.

تبدأ اتصالات من e& بتنفيذ هذه الخطوة بعد الاختبارات الكبيرة التي أجرتها لأكثر من عام، بهدف توسيع نطاق نشر شبكة الهاتف المتحرك 5G، عبر إضافة أحدث التقنيات الفضائية الكمية بالتعاون معEUTELSAT ، إلى تقنيات Newtech Dialog Hubالحديثة التي تم تركيبها مؤخراً لتعزيز قدرة شبكة الهاتف المتحرك.

وفي هذا السياق قال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في اتصالات من &e: "أصبح اتصال الأقمار الصناعية ممكنناً رئيسياً للمجتمعات والأعمال في هذا المشهد الرقمي سريع التطور، أثناء ازدياد الطلب على الاتصال الدائم بشبكة الإنترنت، نظراً للحاجة الدائمة لاستخدام تقنيات مثل إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي ((AI والبلوك تشين (blockchain) التي أصبح لها تأثير أكبر على حياة المستهلك. ومن خلال نشر حلول وتكنولوجيا الأقمار الصناعية هذه، سيتمكن عملاؤنا من الوصول إلى بياناتهم بسرعات عالية عبر شبكة 5G حتى في حالة عدم توفر الاتصال الأرضي، مما يمثل خطوة مهمة أخرى نحو تبني المنطقة لشبكات الجيل الخامس وسد الفجوة الرقمية".

وقال أوسكار غارسيا، النائب الأول للرئيس لتسويق الأعمال والخدمات المبتكرة في اتصالات من e& : " تزداد الحاجة إلى حلول الاتصال وتذهب إلى ما هو أبعد من الاتصالات التقليدية مع العملاء الراغبين في الوصول إلى أعلى السرعات على شبكة الإنترنت، ولتلبية احتياجاتهم لاستخدام التطبيقات كثيفة النطاق الترددي مثل خدمات(GSM)، وتكنولوجيا المعلومات عن بعد، والاتصالات الموحدة، وخدمات البث المباشر عبر الإنترنت) (OTT، وتدفق الوسائط، وغيرها الكثير من الخدمات، فإن اختبار وتنفيذ حلول الأقمار الصناعية هذه تعزز بشكل كبير قدرة شبكة الهاتف المتحرك على معالجة التطور المستقبلي للتطبيقات القديمة مع القدرة على ارتفاع حالات استخدام شبكة 5G في مختلف قطاعات الصناعة والأعمال".

وقال غسان مراد، رئيس وحدة الربط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا في شركة "يوتلسات": " تفخر شركة يوتلسات بشراكتها مع اتصالات من e&، من أجل نشر استخدام شبكة5G على أول شبكة أقمار صناعية مبرمجة في العالم، وتعزز من قدرة حزمنا القابلة للتوجيه بالكامل على تلبية الاحتياجات الملحة لاستخدام شبكات الجيل التالي المتنقلة والأقمار الصناعية".

EUTELSAT QUANTUM”"، هو أول قمر صناعي تجاري Ku-band لديه حمولة مرنة بالكامل يمكن تهيئتها عن بعد بواسطة برنامج من مقر المستخدم، كحزمة قابلة للتوجيه ومبرمجة، يمكن التحكم فيها في الوقت الفعلي للأوامر، لتقديم أقصى قدر من الإنتاجية وتحسين سيناريوهات التشغيل المختلفة لديها.

وأطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة e&، في فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن ممثلة بقطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة.

ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، ممثلاً بشركة "اتصالات من e&" في مقر المجموعة بدولة الإمارات، وشركة "e& إنترناشونال" في الأسواق العالمية للمجموعة، للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات متفوقة، وتوفير أحدث الشبكات، وتعزيز القيمة لمختلف عملاء المجموعة.

وللتركيز على الاستثمار التكنولوجي للعملاء، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز نمط حياتهم، تأتي "e& الحياة"، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية للعملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية.

وتركز "e& المؤسسات" على تعزيز القيمة من خلال حلول الأمن السيبراني المتكاملة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة لتمكين التحول الرقمي للحكومات وقطاع الأعمال.

وتركز "e& الاستثمار" جهودها على استكشاف الفرص الاستثمارية، لتعزيز حضور المجموعة عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين.