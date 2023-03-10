دراسة تهدف إلى تحسين المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص بالدولة

أعلنت «دبي القابضة»، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة، والتي تمارس أعمالها في 13 دولة، عن إجراء دراسة بحثية تهدف إلى تحديد الأولويات والتحديات التي تواجهها النساء العاملات في القطاع الخاص بدولة الإمارات، وذلك بالشراكة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

جاء الإعلان ضمن فعالية أقامتها الشركة لكل موظفي المجموعة احتفاءً باليوم العالمي للمرأة 2023.

وتسلّط الدراسة الضوء على الأولويات المُلحّة لتطوير وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق من أجل التعامل مع التحديات التي تواجهها المرأة العاملة في القطاع الخاص بالدولة، ما يسهم في تضييق الفجوة في الأبحاث والبيانات في هذا الصدد.

وتتضمن الجوانب التي تشملها الدراسة كلاً من الترقيات، والحفاظ على الكوادر النسائية اللاتي يشغلن مناصب قيادية، بجانب الثقافة التنظيمية، والموازنة بين العمل والحياة الاجتماعية، وغيرها من الشؤون المرتبطة بالعمل.

وسيسلط التقرير البحثي النهائي الضوء على النتائج الرئيسة ويقدم تحليلاً مفصّلاً بالنتائج، فضلاً عن تقديم توصيات تسهم في تحسين الوضع.

وقالت الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة لدى «دبي القابضة»، هدى بوحميد: «نجدد التزامنا تجاه دعم هذه المسألة الحيوية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ويأتي ذلك انسجاماً مع جهودنا المبذولة في ترسيخ مبادئ الشمولية والمساواة بين الجنسين».

وأضافت: «لا شك أن توفير المعلومات والبيانات الدقيقة حول التحديات التي تواجهها المرأة في مكان العمل، والتوصية بأفضل الممارسات لتتبناها الشركات العاملة في القطاع الخاص ومجتمع الأعمال ككل، سيزوّدنا جميعاً بالمعرفة والأدوات اللازمة لدعم بيئة عمل عادلة توفر الفرص المتساوية للجميع».