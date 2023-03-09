الأول من نوعه في العالم.. "طيران الإمارات" تكشف عن أول نظام روبوتي لإنجاز إجراءات السفر
كشفت "طيران الإمارات" اليوم عن نظام روبوتي يعد الأول من نوعه في العالم يتولى إنجاز جميع إجراءات السفر في مطار دبي الدولي.
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات؛عادل الرضا ، إن النظام تم تطويره بالكامل من قبل مجموعة الإمارات وشركاؤها، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بنشر أنظمة الروبوتات في المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأضاف الرضا:، سيتم تشغيل أكثر من 200 من هذه الأنظمة خلال السنوات القليلة المقبلة؛ لافتا إلى أن النظام سيكون متاحا ب 6 لغات بما فيها اللغة العربية، وسيحدث نقلة في الحد من الازدحام في المطارات وتسهيل إجراءات السفر.
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