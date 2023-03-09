6.6 مليارات درهم إجمالي إيرادات «دوكاب» خلال 2022 بنمو 19%

أعلنت «مجموعة دوكاب» عن تسجيلها نمواً ملحوظاً عبر وحدات أعمالها في العام 2022، بزيادة في الإيرادات السنوية وصلت إلى 19%. كما سجلت أعمال المعادن وحدها أكثر من 23% في النمو على أساس سنوي، تليها أعمال الكابلات بأكثر من 9% في حين سجلت إجمالي إيرادات سنوية بلغت 1.8 مليار دولار أميركي (6.6 مليارات درهم).

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «دوكاب»، خالد لوتاه، أن «النتائج المالية لدوكاب تعكس نمواً وتوسعاً في شبكة أعمالها خلال العام الماضي على مستوى الأسواق ليصل 60% من منتجاتها إلى 55 دولة حول العالم»، مشيراً إلى أنها لاتزال ملتزمة بتوسيع رقعة تواجدها في أسواق رئيسة جديدة، انسجاماً مع جهودنا للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشروع (300 مليار)، الذي يهدف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

وأضاف لوتاه: «تماشياً مع رؤية (دوكاب) في التوسع لنكون مزوداً عالمياً لحلول الطاقة المتكاملة عالية الجودة، واستراتيجياتها لتوسيع وتعزيز أعمالها في القطاع الصناعي العالمي أعلنت المجموعة أخيراً عن افتتاح مقرها الرئيس الثاني الجديد في مدينة بنغالورو الهندية، ما يجعل الهند ثاني أكبر سوق للمجموعة».

وبحسب النتائج المالية لمجموعة دوكاب لعام 2022، فإنه على الرغم من التحديات المستمرة من سنوات الوباء، والتحديات الجديدة في بعض الأسواق الدولية والاقتصاد العالمي، فإن المجموعة حققت نسبة نمو تزيد على 8% على مستوى الأرباح قبل خصم نفقات الفوائد، والضرائب، والإهلاك، واستهلاك الدين.