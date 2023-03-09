«مالية دبي» تطلق «امتثال» للتوعية بضريبة الشركات

أطلقت دائرة المالية في حكومة دبي، رسمياً، برنامج التدريب المتكامل (امتثال)، المختص بالتوعية بضريبة الشركات في الدولة، التي يبدأ تطبيقها في الأول من يونيو المقبل. ويُعدّ هذا البرنامج الأول من نوعه في الدولة، نظراً لاعتماده على المشاركة التفاعلية مع المستفيدين، بالإضافة إلى طرحه العديد من الأمثلة الواقعية المرتبطة ببيئة الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك بالتعاون مع غرفة دبي، الشريك الاستراتيجي للبرنامج، وشركة «كيه بي إم جي»، الشريك المعرفي للبرنامج.

وأكّد المدير التنفيذي ورئيس مكتب الشؤون الضريبية في دائرة المالية، عبدالعزيز الملا، حرص الدائرة، في ضوء رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى جعل دبي وجهة عالمية مفضلة للأنشطة الاستثمارية وممارسة الأعمال بسهولة، على توعية الشركات والأعمال في دبي بجميع عناصر المنظومة الضريبية الجديدة، سواء المحاسبية أو الضريبية، وكذا الحوافز المقررة وآلية الاستفادة منها، لا سيما وأن متطلبات الالتزام بهذه الضريبة تختلف عن متطلبات الالتزام بضريبة القيمة المضافة.

وقال إن «برنامج امتثال يهدف إلى رفع مستوى التزام الشركات بالمتطلبات الضريبية بمجرد دخول النظام حيّز التنفيذ منتصف العام الجاري، ولذا حرصنا على إتاحة برنامج مهني تفاعلي يضمّ عدداً محدوداً من المستفيدين في كل ورشة ويتوافق مع الاحتياجات الحالية للشركات والأعمال لتصبح مؤهّلة ومستعدّة للتعامل مع الضريبة الجديدة».