«الموانئ والجمارك» بدبي تصدر 3 ملايين تصريح أمني في 2022

أصدرت إدارة الأمن في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي نحو ثلاثة ملايين تصريح أمني للأفراد والشركات لدخول الموانئ والمناطق الحرة، التي تشرف عليها المؤسسة في إمارة دبي خلال عام 2022، وذلك وفقاً للضوابط المعتمدة وإعمالاً بالمعايير المحلية والدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المناطق التي شهدت دخول نحو 18 مليون مركبة بنسبة زيادة بلغت 11%، مقارنة بعام 2021.

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليّم، إن «إدارة الأمن بالمؤسسة تحرص على تطبيق منظومة أمنية شاملة ومتكاملة في مجال الأمن والأمان إقليمياً وعالمياً، بما يضمن ترسيخ أسس الأمن، وبما يواكب أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة لمواجهة أية حالات طارئة أو تحديات مرتقبة».

وأكد بن سليّم أن «إدارة الأمن في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عززت من الاستجابة السريعة للطوارئ والجاهزية العالية لجميع الأفراد وفرق العمل بمختلف تخصصاتهم».

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، التي أصدرتها إدارة الأمن عن إنجازات العام الماضي، ذكر بن سليّم، أن «المؤسسة تقدم 28 خدمة أمنية»، مشيراً إلى أن خدمة استخراج التصاريح الأمنية لدخول الموانئ والمناطق الحرة، احتلت المرتبة الأولى في قائمة الخدمات التي لاقت إقبالاً من متعاملي إدارة الأمن على مدار الساعة، حيث وصل عدد التصاريح الأمنية التي تم إصدارها إلى نحو ثلاثة ملايين تصريح خلال العام الماضي.

وأوضح أن «المعاملات تضمنت خدمات أخرى مثل: خدمة طلب الخدمات الاستشارية الأمنية، وخدمة تطبيق المعايير الأمنية المدرجة في المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS)، إضافة إلى خدمات ضبط الدخول عبر البوابات، وخدمات التدريب الأمني، وخدمات المرافقة الأمنية للوفود وكبار الشخصيات والشحنات عالية القيمة».

وبيّن بن سليّم أن «المؤسسة تدير 22 بوابة موزعة على ثماني مناطق في إمارة دبي، يتم من خلالها إحكام الرقابة على حركة الدخول والخروج من وإلى الموانئ والمناطق الحرة التي تشرف عليها المؤسسة».