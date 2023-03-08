مكتوم بن محمد يبحث علاقات الشراكة والتعاون بين الإمارات و«مايكروسوفت»

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، في مكتب سموه بالمركز، مع نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة «مايكروسوفت»، براد سميث.

تناول اللقاء علاقات الشراكة والتعاون بين شركة «مايكروسوفت» ودولة الإمارات وآفاق تطوير تلك الشراكة، في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لقطاع التكنولوجيا، لما يمثله من قيمة استراتيجية كركيزة رئيسة من ركائز بيئة العمل المستقبلية وتماشياً مع توجهات دولة الإمارات في التحول نحو البيئة الرقمية والأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية والرامية إلى زيادة إسهام التحول الرقمي إلى 100 مليار درهم لاقتصاد دبي سنوياً على مدار السنوات الـ10 المقبلة.

وتم خلال اللقاء، استعراض مجمل أعمال «مايكروسوفت» في دولة الإمارات، وكذلك أعمالها على مستوى المنطقة، انطلاقاً من مقرها في مدينة دبي للإنترنت، حيث تعد من أبرز الشركات المنضمة لمجتمعها التقني المتنامي، الأكبر من نوعه إقليمياً، مع انطلاقه قبل أكثر من 20 عاماً، والذي يضم اليوم آلاف الشركات المتخصصة في مختلف مجالات التكنولوجيا والحلول الرقمية. كذلك، جرى مناقشة الخطط المستقبلية لأعمال الشركة في المنطقة، في ضوء جهود التنمية المتسارعة التي تشهدها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمساعي الرامية للاستفادة من البيئة الرقمية والحلول الذكية في تسريع وتيرة التنمية الشاملة وضمن مختلف القطاعات.

حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، ورئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، مالك سلطان آل مالك، والمدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، صقر بن غالب.

• الإمارات تهتم بقطاع التكنولوجيا لما يمثله من قيمة استراتيجية كركيزة رئيسة لبيئة العمل المستقبلية والتحول نحو البيئة الرقمية.