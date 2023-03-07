أبوظبي تؤسس أكبر شركة إدارة استثمارات مستقلة ومتعددة الأصول في المنطقة

أعلنت «القابضة» (ADQ)، والشركة العالمية القابضة، عزمهما على إنشاء أكبر شركة إدارة استثمارات مستقلة ومتعددة الأصول في المنطقة، لتكون إمارة أبوظبي مقراً لها. وستتولى الشركة الجديدة إدارة مجموعة من الأصول التابعة لكل من محفظة الاستثمارات البديلة في «القابضة» (ADQ)، ومحفظة أبوظبي للنمو، ومحفظة الشركة العالمية القابضة، إضافة إلى رأس مال جديد مقدم منهما ومن قبل مستثمرين جدد لاستخدامه في الاستثمارات الدولية الجديدة.

كما ستنضم شركة «جنرال أتلانتيك»، وهي شركة رائدة عالمياً، بصفتها مستثمراً وشريكاً استراتيجياً ذا خبرات عالمية ويتمتع بسجل حافل والتزام عالٍ في التميز الاستثماري لكل من «القابضة» (ADQ) والشركة العالمية القابضة في هذه الشراكة.

وستقوم شركة إدارة الاستثمارات الجديدة المستقلة من خلال مجموعة صناديق استثمارية جديدة، بالاستثمار في الأصول البديلة والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والأسهم المدرجة إما بصفتها شريكاً محدوداً في صناديق استثمار عالمية رائدة أو من خلال الاستثمار المباشر في الأسهم الخاصة والمدرجة أو من خلال الاستثمارات المشتركة مع الغير.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«القابضة»، محمد حسن السويدي: «بشراكتنا مع الشركة العالمية القابضة، سنعمل على توحيد القدرات والخبرات الاستثمارية وتعزيز المهارات المهنية التي من شأنها توفير قيمة مضافة على المدى البعيد لمواكبة سوق سريع التطور».

وستتخذ الشركة الجديدة من أبوظبي مقراً رئيساً لها، مع نية افتتاح مكاتب إضافية في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا.