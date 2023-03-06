شراكة بين "كيو القابضة" و"مجموعة أورا" لتطوير مدينة ذكية ومستدامة في منطقة غنتوت

وقعت مجموعة "كيو القابضة" اتفاقية شراكة مع مجموعة "أورا" للتطوير العقاري تتولى فيه الأخيرة تطوير مدينة متكاملة في منطقة غنتوت بين أبوظبي ودبي على مساحة تصل إلى 20 مليون متر مربع.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، أكد عبدالله محمد بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة "كيو القابضة" أهمية اتفاقية الشراكة في دعم الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي وتشجيع الاستثمار العقاري وجذب المستثمرين لتمهيد الطريق نحو الاستدامة لتصبح بذلك هذه المدينة فرصة استثمارية فريدة من نوعها.

وقال ماجد عودة، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كيو القابضة" إن المشروع الجديد في منطقة غنتوت يأتي في إطار الخطط الطموحة التي وضعتها "كيو" للتوسع وزيادة الاستثمار في السوق العقاري في الدولة، وهو يشكل إضافة نوعية مهمة لمحفظة استثماراتها في هذا القطاع، وإضافة مهمة للقطاع العقاري في أبوظبي.

وترتكز الرؤية المستقبلية لتطوير منطقة غنتوت إقامة مدينة متكاملة، مستدامة، عالمية المستوى توفر للمجتمع بكافة أطيافه الخدمات السكنية والفندقية والثقافية والتجارية والرياضية والترفيهية. وذلك لخلق نسيج مجتمعي مستدام معتمداً على الطاقة المتجددة ومتواكباً مع التطور التكنولوجي للمدن الذكية في بيئة خضراء ومستدامة.

وفي تعليقه على الشراكة، قال المهندس نجيب ساويرس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "أورا" للتطوير العقاري: "إننا سعيدون جداً بالتعاون مع مؤسسة رائدة كمجموعة "كيو القابضة" في هذا المشروع العقاري المتميز الذي يُشكل أهم مشروع لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن على ثقة بأن "أورا" بخبراتها العالمية في تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة ستبذل أفضل ما لديها لتطوير منطقة غنتوت معتمدة على خبراتها المتنوعة في مختلف أفرع التطوير العقاري بما يشمل السكني والفندقي والثقافي والترفيهي من خلال امتلاكها لمحفظة عقارية متنوعة في كافة أنحاء العالم بما في ذلك مصر واليونان وقبرص ومنطقة الكاريبي وباكستان والتي تفوق قيمة مبيعاتها 12 مليار دولار أمريكي.