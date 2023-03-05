«سنريف» تختار الإمارات مقراً لإطلاق خططها التوسعية نحو الأسواق العالمية

شهد الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، توقيع اتفاقية تعاون بين شركة «سنريف لليخوت الشرق الأوسط» ومدينة رأس الخيمة الملاحية لتطوير منشأة جديدة لتصنيع اليخوت في رأس الخيمة، في خطوة مهمة تمثل فرصة تتيح لكلا الطرفين توظيف خبراتهما ومواردهما في تأسيس منشأة عالمية المستوى تكون بمثابة مركز للابتكار في المنطقة، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل.

ومن المقرر أن تقام المنشأة الجديدة على مساحة تبلغ 65 ألف متر مربع، وسيتم تجهيزها بأحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع اليخوت الفاخرة مع الحرص في الوقت نفسه على مواكبة ومراعاة أعلى معايير الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة.

وبموجب اتفاقية التعاون، ستعمل «سنريف لليخوت» ومدينة رأس الخيمة الملاحية معاً على تطوير المنشأة التي ستشكل وحدة تصنيع متكاملة لليخوت، حيث ستتضمن ورشة حديثة للطلاء، إضافة إلى ورش مخصصة لأعمال النجارة والتنجيد والفولاذ المقاوم للصدأ على أن يتم تجهيزها جميعاً بأحدث الآلات والتقنيات الروبوتية؛ علماً أن أولى صالات التصنيع والتحكم الرقمي باستخدام الحاسوب (CNC) قد شارفت على الانتهاء تقريباً.

ووقع اختيار «سنريف لليخوت» على رأس الخيمة، نظراً لموقعها الاستراتيجي على مفترق الطرق بين الغرب والشرق، فضلاً عن المزايا الاستثنائية التي تقدمها الإمارة، ودعمها لقطاع الملاحة البحرية، وكذلك سهولة الوصول منها إلى الأسواق العالمية الرئيسة، والبنية التحتية المتطورة للنقل.

وقال الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي: «نحرص في رأس الخيمة على تعزيز إمكاناتنا وقدراتنا في العديد من القطاعات الحيوية، لنواصل مسيرتنا ونهضتنا الاقتصادية المستدامة، مسترشدين برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة».

وأضاف الشيخ صقر بن سعود: «الشراكات الاستراتيجية ركيزة أساسية في نهج الإمارة الشامل لتطوير منظومة اقتصادية قوية ومستقرة ذات موارد متنوعة، لذا نتطلع إلى التعريف بالميزات الكبيرة التي تقدمها رأس الخيمة، وإلى استقطاب المزيد من الشركات العالمية التي تختار الإمارة مقراً لها للتوسع في الأسواق العالمية ولتحقيق المزيد من النمو والازدهار لعملياتها وأنشطتها التجارية».