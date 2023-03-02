«فلاي دبي» تعلن عن أعلى أرباح في تاريخها بـ 1.2 مليار درهم ونمو 43%

أعلنت شركة «فلاي دبي» للطيران، عن نتائجها السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، كاشفة عن تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 43% إلى 1.2 مليار درهم، لتعكس الأنموذج القوي للأعمال القائم على كفاءة التشغيل والمرونة.

نتائج رئيسة

ووفقاً للنتائج الرئيسة فقد حققت «فلاي دبي» 9.1 مليارات درهم (2.5 مليار دولار أميركي) إيرادات سنوية للعام الماضي، مقارنة مع 5.3 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) في عام 2021 بنمو نسبته 72%.

وكشفت الشركة عن تسلمها 17 طائرة جديدة، وهو أعلى عدد من الطائرات تتسلمه في عام واحد، فضلاً عن نقلها 10.6 ملايين مسافر بنمو نسبته 89% مقارنة بعام 2021.

وأشارت «فلاي دبي» إلى التحاق 1300 موظف جديد بالناقلة في أكبر عملية توظيف في الشركة خلال عام واحد.

نموذج أعمال

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لـ«فلاي دبي»، إن «الأداء التاريخي الذي حققته (فلاي دبي) خلال العام الماضي، هو نتيجة مباشرة لنموذج الأعمال القوي للناقلة، وقدرتها على التكيف والمرونة خلال التحديات، والتي عززت مكانتها كعامل محوري في نجاح دبي كمركز عالمي للطيران».

وأضاف سموه: «التزمت (فلاي دبي) دوماً بالمحافظة على معاييرها العالية في إدارة التكلفة والكفاءة التشغيلية، مع الحفاظ على فريق العمل، وتنميته على مدى العامين الماضيين، مما مكّنها من الاستجابة بسرعة عالية للطلب القوي، ودعم التعافي السريع في دبي».

وأكد سموه أن تحقيق «فلاي دبي» للربحية، للسنة الثانية على التوالي، منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، هو انعكاس للمساهمة الاستثنائية لفريق العمل في الشركة، والبيئة الإيجابية التي نعمل فيها، والتي تساعد على النمو والنجاح.

وقال سموه: «أتطلع إلى رؤية الدور المحوري الذي تلعبه (فلاي دبي) في صناعة الطيران، لتكون قوة مؤثرة في تحقيق (أجندة دبي الاقتصادية D33)».

فرص كبيرة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «أدركنا مبكراً الفرص الكبيرة المتنامية التي توفرها دبي، والتي حفزتنا دوماً لنكون في كامل جاهزيتنا لتوسيع نطاق عملياتنا بمجرد عودة الطلب على السفر».

وأضاف: «مكّننا موقفنا المالي المرن من الحفاظ على التدفقات النقدية الإيجابية، دون الحاجة الى الدعم الحكومي الذي كان متاحاً لنا خلال الجائحة، ولقد كان العام الماضي استثنائياً، مدفوعاً بتسارع الطلب، وتزامناً مع الشهور الأخيرة من (إكسبو 2020 دبي)، إضافة إلى الجهود غير المسبوقة، لتسهيل حركة المسافرين، ومشجعي كرة القدم بين دبي والدوحة خلال المونديال الأخير».

وتابع الغيث: «العمل في أوقات التحديات التي تتسم بالتقلب المستمر في أسعار الوقود، وتعطل سلاسل التوريد، وارتفاع التضخم العالمي والاضطرابات الجيوسياسية، لم يؤثر على أدائنا القوي خلال العام الماضي، في وقت أسهمت فيه إجراءاتنا الصارمة للتحكم في التكاليف، وتحسين الشبكة، والعائدات القوية، والكفاءة الكبيرة في استهلاك الوقود لأسطولنا من طائرات (بوينغ 737 ماكس) في هذا الأداء المالي التاريخي».

وعبر الغيث عن فخره بما حققته الشركة على صعيد نمو الشبكة والأسطول، والكوادر المؤهلة، والأداء الذي ارتقى إلى آفاق جديدة، بفضل رؤية قيادة الدولة، والعمل الجاد من الجميع في «فلاي دبي».

توقعات 2023

وحول توقعاته للعام الجاري، قال الغيث «لاتزال دبي والإمارات عموماً واحدة من أكثر الوجهات الجاذبة لحركة التجارة والسياحة، يعززها اقتصاد قوي ومتنامٍ، ومحور عالمي للطيران يواكب النمو السكاني. ورغم التحديات المستمرة التي تواجهها صناعة الطيران، فإنه لايزال مسار النمو لدينا على الطريق الصحيح لدعم وتعزيز موقع دبي كمركز عالمي للطيران».

وتابع: «سنستمر خلال العام الجاري 2023، في الاستثمار في التقنيات الجديدة والبنية التحتية، وتوسيع شبكتنا وتعزيز رحلاتنا من خلال شراكات الطيران الخاصة بنا. كما أننا مستمرون في توظيف مختلف الكفاءات».

رحلات يوم المباراة

خصصت «فلاي دبي» ست طائرات وشغّلت 1290 رحلة ذهاباً وإياباً بين مطاري «دبي ورلد سنترال» و«الدوحة الدولي» خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 19 ديسمبر 2022، إذ شغلت الناقلة 30 رحلة ذهاباً وإياباً يومياً، ولم يسبق أن تم تشغيل هذا العدد من الرحلات بين دولتين في تاريخ المنطقة والتي مكنت أكثر من 133 ألف مشجع لكرة القدم، يمثلون 171 جنسية، من السفر بسهولة خلال مونديال 2022.

الشراكة مع «طيران الإمارات»

احتفلت «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» في نوفمبر 2022، بمرور خمس سنوات على شراكتهما الاستراتيجية التي مكنت أكثر من 11 مليون مسافر من السفر المرن عبر الشبكة المشتركة، التي تضم 215 وجهة في 98 دولة.

16 وجهة جديدة

أطلقت «فلاي دبي» 16 وجهة، ليصل إجمالي عدد وجهات الشبكة إلى 114 وجهة مع نهاية عام 2022، فيما نقلت 10.6 ملايين مسافر بنمو 89% مقارنة بعام 2021.

حجم الأسطول

تسلمت «فلاي دبي» 17 طائرة جديدة، وهو رقم قياسي لعمليات التسليم في تاريخ الشركة. ونمى أسطول الناقلة بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.

وأنهت الشركة عام 2022 بأسطول بلغ 74 طائرة، وأعادت طائرتين من طراز «بوينغ 737» من الجيل الجديد إلى المؤجرين مع انتهاء عقد الإيجار التشغيلي.