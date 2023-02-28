فريق إماراتي يفوز ببرنامج يشجع ترك «الوظيفة» وريادة الأعمال

فاز فريق يضم ثلاثة إماراتيين في برنامج «الرئيس» ـ إصدار التكنولوجيا الزراعية - التابع لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، والذي يُعد أول برنامج من نوعه في العالم يستهدف تطوير مهارات موظفي الحكومة ليصبحوا روّاد أعمال، وذلك من خلال تنمية مهارات ريادة الأعمال والابتكار لديهم وبناء وتطوير مشروعات تكنولوجيا الأغذية الزراعية، والمساهمة في استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات.

وقالت الرئيسة التنفيذية لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، علياء المزروعي، في مؤتمر أمس، إن الفريق الفائز ويضم: عبدالله الرميثي، وبدر العتيبي، وعبدالحميد الزدجالي، التزم بإحداث تأثير إيجابي في مجال الزراعة، عبر توفير حلول مبتكرة في إدارة المياه والطاقة النظيفة، والمساهمة في ممارسات زراعية مستدامة، وتعزيز الإنتاجية الزراعية.

وأضافت أن البرنامج يستهدف تزويد الموظفين الحكوميين بالمهارات والمعرفة والأدوات العملية اللازمة لريادة الأعمال والابتكار في مجال الزراعة والغذاء، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

من جانبه، قال الفائز في البرنامج ممثل «شركة مسار لإدارة المياه والطاقة»، بدر العتيبي، إن الفريق يستهدف تطوير 102 مزرعة في منطقة العين، للمرة الأولى، من خلال تقديم حلول مبتكرة لمشكلات المزارعين، لا سيما المياه والطاقة.

وأضاف أن الحلول تخفض استخدام الطاقة بنسبة 50% والمياه بنسبة 30% في عمليات الزراعة، من خلال تقديم خدمات مركزية لتحلية المياه، والتبريد المركزي، وغيرها.

وأكد أن البرنامج الذي يُعد الأول من نوعه في العالم، يستهدف دعم المشروعات الصغيرة، ويُعد نموذجاً جديداً للعلاقة بين المزارعين ومزودي الخدمة، لمساعدتهم في الوصول إلى مرحلة الربحية، وتحقيق أهداف الأمن الغذائي، خصوصاً أن المزارعين يعانون ارتفاع أسعار الكهرباء، والمياه المالحة، وارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى أن الحصول على التراخيص المختلفة من التحديات الرئيسة التي تواجه المشروعات الصغيرة.

ولفت إلى أن الفريق الفائز تمكن من الحصول على عقود من مزارع في مدينة العين، مشيراً إلى أن أكثر من 50% من المزارع في منطقة «العجبان» غير مستغلة، نظراً لبعض التحديات الزراعية هناك.