«ديوا»: 2022 حقق أفضل أداء مالي سنوي مُجَمَّع

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، وفداً يضمّ مجموعة من شركات الاستثمار ومحللي أبحاث الأسهم شملت: «داماك للاستثمار»، «سيتاديل»، «سي ورلدوايد»، «كاب آن»، جي أي سي، «أولد ميوتشوال»، «يو إس إس»، «إنتروسبكت كابيتال»، و«مورغان ستانلي».

واستعرض الطاير خلال اللقاء أهم مشروعات الهيئة والشركات التابعة لها، وناقش الأداء المالي والتشغيلي الذي حققته، إضافة إلى آفاق النمو المستدام وأبرز المجالات الاستثمارية، وركائز النمو في الطلب. وقال: «حققت الهيئة في 2022 أفضل أداء مالي سنوي مُجَمَّع ومستقل في تاريخها التشغيلي، وازداد إجمالي توزيعات الأرباح لمساهميها عن عام 2022 إلى 9.9 مليارات درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 60% عن سياسة الحد الأدنى لتوزيع الأرباح السنوية للشركة».

كما استعرض الطاير المشروعات التي تنفذها الهيئة في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، انسجاماً مع «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، و«استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي»، لتوفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.