"دبليو كابيتال": 65 ألف مستثمر عقاري محتمل في دبي خلال 2023

توقع الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية التي تتخذ من دبي مقراً، أن تشهد إمارة دبي انتعاش القطاع العقاري مستفيدا من دخول أكثر من 65 ألف شخص حصلوا على الإقامة الذهبية في الإمارة.

وكشف الزرعوني، عن أن حاملي البطاقة الذهبية هم دائماً مستثمرين محتملين للعقارات في دبي، وكل مستثمر من هؤلاء يفكر في شراء عقار له ولعائلته، هذا بالإضافة إلى العوائد الاقتصادية الضخمة على البطاقة الذهبية التي يترتب على نشاط قطاعات متعددة مثل الاستهلاكية والتعليمية.

وأفاد الزرعوني، بأن هدف تأشيرة الاقامة الذهبية الإمارات كغيرها من أنواع التأشيرات والإقامات في الإمارات تهدف إلى جذب رواد الأعمال المستقلين ورؤى الأعمال، لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنوع والنمو الاقتصادي واستقطاب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في الدولة، حيث ستعمل هذه الخطوة على تحسين مكانة الإمارات كحاضنة عالمية للابتكار والموهبة.

دور متكامل

وأكد الزرعوني، على أن الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، وتصاريح الإقامة للمتقاعدين تلعب دوراً متكاملاً لجذب المزيد من الاستثمار إلى سوق العقارات في دبي، إذ إنها توفر سبباً قوياً للاستثمار في الدولة، وتوفر للمقيمين فيها شعوراً بالطمأنينة لجعل الإمارات وطناً ثانياً للكثير من المبدعين والمؤثرين العالميين، بالتالي تعد أحد الروافد الهامة التي تغذي القطاع العقاري.

وتابع الزرعوني أن دبي تحرص على تعزيز نموها السكاني عبر إجراءات متعددة وجذب المستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة وأصحاب المهارات، مما يكون تأثيره الإيجابي على القطاع العقاري على المدى المتوسط ويعزز الطلب على فئات السكن الفاخر، وتستهدف دبي زيادة عدد سكانها إلى 5.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040.

ونوه بحجم الإقبال على برامج تأشيرة الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوسع برنامج الإقامة مؤخراً لقبول المتقدمين للحصول على التأشيرة من مختلف القطاعات، بما فيها ريادة الأعمال والعلوم والرعاية الصحية وغيرها الكثير.

ويوفر نظام الفيزا الذهبية فئات تأشيرات الإقامة طويلة الأمد في الإمارات لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات حسب الفئة، ويرى أن الزرعوني، أن طول فترة الإقامة يشجع مستأجرين العقارات الحاصلين على الإقامة الذهبية في التحول لشراء العقار، لأنه على سبيل المثال عند احتساب إجمالي قيمة الإيجار المدفوعة لاستئجار وحدة سكنية سواء شقة أو فيلا في دبي على مدار 10 سنوات فإنه يقترب من سعر تملك الوحدة نفسها، لذا يفضل شراء الوحدة والتي تكون أيضا استثمار جيد ويمكن استرداده في أي وقت.

تسهيلات جديدة

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، أن للمستثمرين نصيب من التسهيلات الجديدة في الحصول على الإقامة الذهبية؛ حيث يمكنهم الحصول عليها عند التملك الكامل لعقار بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم، وهناك ميزة الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقار بقرض من مجموعة محددة من المصارف في الإمارات، كما استحدثت ميزة تمكّن المستثمر العقاري من الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقارات على الخارطة، على ألا تقل قيمته عن مليوني درهم إماراتي من الشركات المحلية المعتمدة.

وحسب التقارير العالمية، من المتوقع أن تجتذب دبي حصة كبيرة من سوق المواطنة عن طريق الاستثمار العالمي، والمتوقع نموه خمس مرات ليصل إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2025.

وتوفر تأشيرة الإقامة عن طريق الاستثمار للمواهب الوافدة إلى دولة الإمارات، فرص الإقامة والعمل والدراسة مع الاستمتاع بالمزايا الحصرية التي تقدمها الدولة.

وتشمل مزايا تأشيرة الإقامة طويلة الأمد والقابلة للتجديد، إمكانية البقاء خارج الإمارات لأكثر من ستة أشهر دون إبطال صلاحية تأشيرة الإقامة، والعمل في الدولة دون الحاجة إلى كفيل عمل، وإصدار تصاريح إقامة لأفراد العائلة والمساعدين المنزليين، فضلاً عن السماح لأفراد العائلة بالبقاء في دولة الإمارات طيلة مدة سريان إقامتهم، في حال وفاة حامل تأشيرة الإقامة الذهبية.