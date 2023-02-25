شركة عالمية تختار دبي لعقد مؤتمرها السنوي بحضور 1600 موظف

قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن شركة عالمية شهيرة متخصصة في الخدمات التكنولوجية اختارت مدينة دبي لعقد مؤتمرها السنوي حالياً، مشيراً إلى أن الشركة جلبت أكثر من 1600 موظف لديها إلى الإمارة، وحجزت لهم منشأتين فندقيتين على دفعتين، وذلك لتوفير إقامات للموظفين لحضور المؤتمر.

وأوضح خوجلي لـ«الإمارات اليوم»، أن «مدة إقامة الموظفين المشاركين في المؤتمر السنوي للشركة تستمر ست ليالٍ فندقية، وتشمل: الإقامة، خدمات الطعام، المواصلات، فضلاً عن قاعات المؤتمرات ومساحات مخصصة للأعمال، لافتاً إلى أن «فنادق المجموعة سجلت من خلال هذا الحجز أعلى عائد لـ(حجز مجموعات) على الإطلاق».

وأكد خوجلي أن سياحة الأعمال والمؤتمرات في دبي شهدت دفعة قوية منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن كبرى الشركات العالمية تختار الإمارة لعقد مؤتمراتها السنوية ولقاءات الأعمال الدورية، في ظل مكانتها مركزاً عالمياً للمال والأعمال، وتوفيرها بنية تحتية عالمية المستوى، إلى جانب موقعها السياحي على خارطة أبرز الوجهات في العالم.

وكشف أن العائدات التي سجلتها فنادق المجموعة، خلال فبراير 2023، تخطت مستويات الفترة ذاتها من العام الماضي، عندما كانت الإمارة تستضيف فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأكد خوجلي استمرار الطلب الكبير على السوق الفندقية في دبي مع ارتفاع معدلات التدفق السياحي إلى الإمارة، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تنبئ بموسم سياحي قوي في دبي خلال العام الجاري ككل.

وبحسب دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، واصل قطاع فعاليات الأعمال تأكيد إسهامه الإيجابي الملموس في دعم النمو الاقتصادي المستدام لدبي وزيادة زخم قطاع السياحة، وهو ما يبرزه عام ناجح على صعيد الفوز بعطاءات استضافة لمؤتمرات وملتقيات واجتماعات، إلى جانب برامج السفر التحفيزية لكبرى الشركات العالمية، الأمر الذي يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).