599 شركة مرخصة لدى سلطة دبي للخدمات المالية

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن نمو تراخيص الشركات لديها بنحو 54% خلال العام الماضي، مشيرة أن عدد الشركات التي تعمل تحت رقابتها بلغ 599 شركة حتى نهاية عام 2022.

وقال رئيس مجلس إدارة السلطة، ﻓﺎﺿﻞ العلي، خلال لقاء صحافي، إن «العام الماضي كان ناجحاً ومزدهراً بالنسبة لسلطة دبي للخدمات المالية»، مشيراً إلى أن الرخص الممنوحة للشركات شملت أنواعاً عدة من الأنشطة المالية، فضلاً عن تسجيل المزيد من الشركات المبتكرة، من خلال برنامج ترخيص اختبار الابتكار (ITL).

وأضاف العلي أن «النمو المستمر الذي يشهده مركز دبي المالي العالمي، يعكس جاذبية دبي ودولة الإمارات، مركز أعمال عالمياً مبتكراً، إضافة إلى الإمكانات الكبيرة للدولة مكاناً جاذباً لتأسيس الأعمال والعيش»، لافتاً إلى أن ذلك بدا واضحاً خلال تعامل الإمارات مع الأزمة العالمية الناجمة عن تفشي جائحة «كورونا»، وقدرتها على التعامل بمرونة غير مسبوقة أدت إلى سرعة تعافي الاقتصاد، وانتعاش الأعمال، ونتائج المؤسسات، والشركات.

نمو

وأكد العلي أن سلطة دبي للخدمات المالية واصلت مواكبة هذا النمو، خصوصاً في مجال التوظيف، حيث بلغ عدد موظفي السلطة نحو 193 موظفاً، يشكلون فريق عمل من 39 جنسية مختلفة، مشيراً إلى اهتمام السلطة بتعزيز جهود التوطين، حيث يمثل المواطنون نحو 30% من قوة العمل في السلطة.

وذكر أنه خلال نوفمبر من العام الماضي، قدمت السلطة نظامها الخاص بتنظيم قطاع العملات والرموز المشفرة، إذ يستهدف تنظيم الابتكار في مجال الـ«بلوك تشن» بحيث يكون أكثر شفافية وتنظيماً، بما يعزّز تنفيذ الأهداف التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية.

وتوقع العلي أن تواصل السلطة العمل على دعم تطوّر هذا القطاع ،من خلال دراسة المزيد من التغييرات والتعديلات التي تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة الدولية.

خطط مستقبلية

وحول الخطط المستقبلية للسلطة، قال العلي إن «خطة الأعمال 2023-2024، حددت محاور رئيسة لقيادة توجهات عمل سلطة دبي للخدمات المالية في العامين المقبلين»، مشدداً على أهمية مواصلة الالتزام بالمعايير الدولية والإجراءات التنظيمية عالية الجودة، فضلاً عن أفضل الممارسات لتعزيز بيئة أعمال مواتية، لدعم النمو المستمر لمركز دبي المالي العالمي واقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات.

شركات جديدة

بدوره، كشف الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون، عن تسجيل السلطة أعلى عدد من التراخيص في عام واحد خلال 2022، حيث تم ترخيص 89 شركة جديدة، كما أعلن مركز دبي المالي العالمي عن زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي في نمو الشركات النشطة في المركز، ونمو بنسبة 22% في عدد الموظفين الجدد في المركز.

وأوضح جونستون أن «مركز دبي المالي العالمي موطن لـ25 من بين 30 بنكاً عالمياً مهماً، وخمسة من أكبر 10 شركات تأمين، وخمسة من أكبر 10 مديري أصول والعديد من الشركات القانونية والاستشارية العالمية».

• %30 من قوة العمل في سلطة دبي للخدمات المالية مواطنون.