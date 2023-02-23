غرفة تجارة دبي تطلق 6 مجموعات أعمال جديدة مختصة بالأغذية

أطلقت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 6 مجموعات أعمال جديدة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات تشمل مجموعة عمل تجار الهوريكا لتموين وتجهيز الفنادق والمطاعم والمقاهي، ومجموعة عمل اللحوم والدواجن، ومجموعة عمل المخابز، ومجموعة عمل الأغذية العضوية، ومجموعة عمل البقالات، ومجموعة عمل محلات الهايبر والسوبر ماركت.

وقال مدير عام غرف دبي محمد علي راشد لوتاه، " نحن في طريقنا لتحقيق هدفنا في زيادة عدد مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي إلى 100 مجموعة عمل بحلول مارس 2023.

وبالتأكيد ستساهم مجموعات الأعمال الست الجديدة في تعزيز ديناميكية قطاع الأغذية والمشروبات في دبي. ومن المتوقع أن تصل مبيعات منافذ خدمات الطعام الاستهلاكية في دولة الإمارات إلى 86.4 مليار درهم إماراتي في عام 2027".

وأضاف " تعتبر مجموعات الأعمال ضرورية لضمان تمثيل مختلف قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية في دبي، بالإضافة إلى أنها تدعم الحوار المتبادل بين أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، فضلاً عن دورها الجوهري في تطوير السياسات وتعزيز القدرة التنافسية لقطاعات الأعمال المختلفة".

وبلغت قيمة مبيعات الخدمات الغذائية الاستهلاكية في دولة الإمارات 58.4 مليار درهم في عام 2022. ومن المتوقع أن تنمو مبيعات الأغذية الطازجة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.9% خلال الفترة 2022-2027، وسيشهد قطاع الأغذية المعلبة والمعبأة نمواً متوقعاً بنسبة 3.9% خلال نفس الفترة، في حين من المتوقع أن تنمو أرباح الشركات المصنعة للأغذية في الشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.6% حتى عام 2026.

وبلغ إجمالي تجارة دبي من اللحوم خلال الفترة 2015-2021 حوالي 32.4 مليار درهم إماراتي، في حين بلغ إجمالي تجارة دبي من الخبز والفطائر والمعجنات والكعك والبسكويت خلال الفترة 2015-2021 حوالي 11.3 مليار درهم.

ووفقاً لبيانات "يورومونيتور انترناشونال"، ارتفعت قيمة مبيعات الخدمات الغذائية للمطاعم في دولة الإمارات بنسبة 24% في عام 2022 لتصل إلى 32.5 مليار درهم. وبدورها شهدت الأغذية العضوية المعبأة نمواً ملحوظاً في دولة الإمارات،حيث حققت نمواً في مبيعاتها في عام 2021 بالأسعار الحالية بنسبة 6% لتصل إلى 120 مليون درهم.

ويتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة لمحال البقالة التقليدية بمعدل نمو سنوي مركب بالأسعار الحالية بنسبة 3% خلال الفترة 2021-2026 لتصل قيمتها إلى 11.4 مليار درهم. كما يتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة لمحال السوبرماركت في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب بالأسعار الحالية بنسبة 4% خلال الفترة 2021-2026 لتصل قيمتها إلى 19.7 مليار درهم.

ويعد قطاع المواد الغذائية في دبي ودولة الإمارات عموماً مهيأ بشكل عام لتحقيق مستقبل إيجابي. ولأنها ركيزة من ركائز القطاع، ستركز مجموعات الأعمال الجديدة على دفع عجلة تطوير شركات الأغذية، والارتقاء بمكانة قطاع المأكولات والمشروبات في دبي في مجتمع الأعمال الدولي.

ومن خلال توفير ملتقى يسهل الحوار المتبادل بين الهيئات والجهات الحكومية وأصحاب المصلحة في القطاع، ستعالج مجموعات الأعمال التحديات المطروحة على مستوى القطاع، وتناقش مختلف المواضيع المتعلقة فيه.