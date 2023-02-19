تعاونية الشارقة تتبرع بـ 1.5 مليون درهم لإغاثة متضرري الزلزال في سورية وتركيا

أعلنت تعاونية الشارقة عن التبرع بمبلغ مليون ونصف درهم للحملة التي أطلقتها مؤسسة القلب الكبير، لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بن محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير.

و قال الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، ماجد سالم الجنيد، إن المبادرة التي تأتي بتوجيهات من مجلس الإدارة، وتلبيةً لدعوة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بننت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير تأتي تضامنا مع الشعبين التركي والسوري اللذين يمران بظروف إنسانية صعبة نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين الأسبوع الماضي وخلف آلاف القتلى والمصابين والمنكوبين.

وأضاف، إن تعاونية الشارقة وفرت مجموعة من الخيم المخصصة للتبرع في فروعها، بهدف فتح باب العمل الخيري والإنساني لمختلف الراغبين بالتبرع لمساندة الأشقاء في سوريا وتركيا، كدأب الشعب الإماراتي والمقيمين في المبادرة إلى تقديم المساعدات للشعوب المنكوبة والمتضررة في مختلف أنحاء العالم.