508.5 ملايين درهم صافي أرباح «حديد الإمارات أركان» في 2022

أعلنت «شركة حديد الإمارات أركان»، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نمو صافي أرباحها في عام 2022 إلى 508.5 ملايين درهم، بفضل الطلب القوي من المتعاملين الدوليين والخطوات التي اتخذتها المجموعة لتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية عقب الاندماج الناجح بين شركتي «حديد الإمارات» و«أركان لمواد البناء» في الربع الأخير من عام 2021.

وأوضحت المجموعة بأن صافي أرباحها لعام 2022 بأكمله بلغ 508.5 ملايين درهم مقارنة بخسارة مبدئية قبل الاندماج بلغت 636.7 مليون درهم في السنة المالية 2021، بدعم من توسيع المجموعة لأسواقها التصديرية الدولية بنسبة 25% إلى 70 دولة مقارنة مع 56 دولة في عام 2021.

وارتفعت إيرادات المجموعة خلال السنة المالية 2022 إلى 9.5 مليارات درهم، بزيادة 10% مقارنةً بإيرادات مبدئية بقيمة 8.6 مليارات درهم خلال السنة المالية 2021، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.16 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 51% مقارنة مع 770 مليون درهم في السنة المالية 2021.

وخلال الربع الأخير من عام 2022، بلغ صافي أرباح المجموعة 125 مليون درهم، وحققت إيرادات بقيمة 2.3 مليار درهم مقارنةً بـ2.4 مليار درهم خلال الربع الأخير من عام 2021. وكشفت «حديد الإمارات أركان» بأن برنامج «نماء» للتحوّل وخفض التكاليف، الذي أطلقته المجموعة عام 2021، واصل دوره المحوري في تحقيق مكاسب إيجابية، كما أسهمت المبادرات المرتبطة بهذا البرنامج خلال عام 2022، في إضافة 400 مليون درهم إلى أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وقال رئيس مجلس إدارة «شركة حديد الإمارات أركان»، حمد عبدالله محمد الشرفاء الحمادي، إن نتائج المجموعة خلال عامها الأول، أظهرت القيمة الكبيرة المحققة عقب الاندماج بين شركتي «حديد الإمارات» و«أركان»، والتي أسهمت في إنشاء شركة وطنية رائدة لإنتاج الحديد ومواد البناء قادرة على المنافسة عالمياً.

وأضاف: «على الرغم من التحديات التي انعكست سلباً في منظومة الاقتصاد العالمي، فإن الإقبال القوي على منتجاتنا عالية الجودة يُعدّ دليلاً قوياً على ثقة المستهلكين، كما يُعتبر شاهداً قوياً على الإقبال الكبير على المنتجات التي تحمل علامة (صنع في الإمارات)».