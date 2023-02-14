«الاقتصاد»: تسجيل 758 علامة تجارية جديدة خلال يناير 2023

كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 758 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال يناير 2023، ما يعكس استمرار النمو في القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة، كما يُعد مؤشراً قوياً على متانة الاقتصاد وترسيخ مكانة الإمارات وجهة رئيسة للاستثمار والتجارة إقليمياً وعالمياً.

وأظهر تقرير العلامات التجارية لشهر يناير 2023 الذي أصدرته الوزارة أمس، أن العلامات التجارية المسجلة شملت 70 قطاعاً سلعياً وخدمياً في تنوع كبير تشهده العلامات التجارية المسجلة، كما شملت شركات محلية وإقليمية وعالمية كبرى داخل الدولة وفي المناطق الحرة.

ووفقاً للتقرير، شملت العلامات التجارية قطاعات تنتمي للاقتصاد الجديد، أبرزها تنظيم الأصول الافتراضية، وأجهزة ومعدات الطاقة الشمسية، والتكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية، وخدمات توصيل الطلبات، فضلاً عن قطاعات أخرى مثل الاتصالات والهواتف المحمولة، والأدوية والمختبرات، وتجارة التجزئة والأغذية العضوية، والمأكولات الصحية، والمراكز الطبية، والصناعات الغذائية والكيماويات، والتطوير العقاري والمقاولات، والملاحة وخدمات الشحن، والخدمات الفنية والإدارية، والتصميم والإبداع، والموسيقى، والرياضة.

ويشهد قطاع العلامات التجارية في الدولة افتتاح شركات جديدة، واستحداث أنشطة جديدة للشركات القائمة بالفعل، فضلاً عن استمرار دخول كبريات الشركات العالمية للسوق المحلية، سواء من خلال افتتاح مقرات إقليمية لها أو من خلال وكلاء مواطنين أو أجانب.