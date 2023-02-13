«غرفة أبوظبي» توقّع 3 اتفاقات لدعم القطاع الخاص

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن توقيع ثلاثة اتفاقات شراكة مع كل من الهيئة الاتحادية للضرائب، ومركز الإحصاء - أبوظبي، ومنصة «إيباي» لدعم القطاع الخاص في الإمارة وتمكينه من إطلاق إمكاناته الكاملة، وذلك تزامناً مع إطلاق استراتيجيتها الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الاتفاقية مع «الاتحادية للضرائب»، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في دعم البرامج والمبادرات والمشروعات المشتركة، وإنشاء لجان عمل مشتركة لتذليل التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في أبوظبي، فضلاً عن تنظيم لقاءات وورش توعوية لشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لزيادة الوعي حول الأنظمة الضريبية المستحدثة بالدولة، وتمكينهم من اتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال لها.

أما الاتفاقية مع «إحصاء-أبوظبي»، فتهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع «غرفة أبوظبي» في مجال البيانات وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير القدرات والكفاءات الإحصائية. وتُتيح الاتفاقية للجهتين توفير منتجات إحصائية دقيقة، وتطوير وتطبيق أطر عمل منهجية وسياسات فعالة لإدارة البيانات من خلال أنظمة إلكترونية حديثة تُسهم في تنظيم العمل الإحصائي وتكامله بما يدعم صُناع القرار في الإمارة.

وبموجب اتفاقية التعاون مع منصة «إيباي»، سيحصل منتسبو الغرفة على اشتراك مجاني في متجر «إيباي» لمدة ثلاثة أشهر، وفرصة الاستفادة من الدورات التدريبية التي يقدمها خبراء المنصة والمصممة خصيصاً لتعريفهم بكيفية إنشاء متجر رقمي جديد، والتوسع في متجر قائم على منصة «إيباي».