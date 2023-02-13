شركتا صرافة: السوق تشهد تسارعاً بتبني الحلول الرقمية في التحويلات المالية

أكد مسؤولان في قطاع الصرافة أن الأسواق تشهد حالياً تسارعاً في وتيرة تبني الحلول الرقمية والقنوات الذكية في قطاع خدمات التحويلات المالية.

وفي وقت كشفت فيه شركة الأنصاري للصرافة عن مساهمة القنوات الرقمية بنسبة 16% من إجمالي التحويلات الخارجية للشركة خال عام 2022، وعزمها تركيب 50 كاونتراً ذكياً للمتعاملين، لفتت شركة الفردان للصرافة إلى توسيع خيارات «المحافظ الرقمية» على تطبيقها «AlfaPay» في أكثر من 25 دولة في آسيا وأفريقيا ليصل إلى 70 محفظة إلكترونية.

قنوات رقمية

وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة الأنصاري للصرافة، محمد بيطار، إن الأسواق تشهد حالياً تسارعاً في وتيرة تبني الحلول الرقمية والقنوات الذكية في قطاع خدمات التحويلات المالية، لافتاً إلى أن الشركة تعتمد سياسات لتوسيع نطاق خدماتها المتاحة رقمياً، لتلبية نمو الطلب على تلك الخدمات من قبل المتعاملين أخيراً.

وكشف أن القنوات الرقمية لـ«الأنصاري للصرافة» أسهمت في عام 2022 بنسبة 16% من إجمالي التحويلات الخارجية للشركة، مسجلةً رقماً قياسياً في نسب استخدام تلك القنوات.

وأكد بيطار أن ذلك يعكس تزايد اعتماد المتعاملين على القنوات الرقمية، باعتبارها منصات موثوقة للخدمات، لا سيما مع توافر معايير الكفاءة والأمان، وتوفير خدماتٍ متكاملة بصورةٍ أكثر سرعة وسلاسة مقارنة بالطرق التقليدية، متوقعاً استمرار الطلب على الحلول الرقمية خلال العام الجاري 2023.

ولفت بيطار إلى تطبيق «الأنصاري للصرافة» الذي يتم استخدامه على أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، ويعد المنصة الرقمية الرئيسية للتحويلات المالية في الشركة، مؤكداً مواصلة تطوير القنوات الرقمية والخدمات الذكية لدى الشركة، بما يدعم تجارب المتعاملين.

وأضاف أن الشركة أضافت في عدد من فروعها كذلك «كاونترات» ذكية للتحويلات المالية، تعمل بشكل مشابه لأجهزة الصراف الآلي ذاتية الخدمة، لافتاً إلى أن «الأنصاري للصرافة» تستهدف التوسع في عدد تلك الكاونترات الذكية من ثلاثة أجهزة حالياً إلى 50 كاونتراً خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الكاونترات الذكية تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي لأنشطة الشركة خلال العام الجاري، وتطبيق استراتيجية تواكب الإقبال المتنامي على الحلول الذكية من المتعاملين، لاسيما أن الأجهزة الجديدة توفر للمتعاملين منصات بديلة لنوافذ الخدمة التقليدية.

وأوضح أن الكاونترات الذكية تتيح مجموعةً واسعة من الخدمات الرقمية، تشمل التحويلات المالية، والسحوبات النقدية للرواتب، وسداد الفواتير، ومدفوعات البطاقات الائتمانية، والمدفوعات النقدية للمعاملات الرقمية.

وأشار بيطار إلى أن الكاونترات الذكية تعتمد على شاشات تفاعلية تعمل بخاصية اللمس، وتحمي خصوصية المتعاملين، لا سيما مع إمكانية اختيار الخدمة ودفع رسومها دون أي تدخل بشري.

محافظ رقمية

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، حسن فردان الفردان، إن الشركة أعلنت أخيراً عن توسيع خيارات «المحافظ الرقمية» على تطبيقها «AlfaPay» في أكثر من 25 دولة في آسيا وأفريقيا، ليصل إلى 70 محفظة إلكترونية تسمح لمستخدمي التطبيق بتحويل الأموال بشكل فوري وآمن لتلك المحافظ، والاستفادة من تلك التجربة الرقمية السلسة.

وأضاف أن مبادرة التوسع جاءت ضمن المشاركة المجتمعية في «شهر الإمارات الابتكار»، وضمن التزام الشركة بتوفير حلول ابتكارية تهدف إلى تطوير وتيسير تجربة المتعاملين في تحويل الأموال.