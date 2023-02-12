«ديوا» تسجل براءة اختراع في الطباعة ثلاثية الأبعاد

سجّل مركز البحوث والتطوير، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، براءة اختراعه السابعة، عن جهاز لاصق لتعزيز الطباعة ثلاثية الأبعاد، من خلال توزيع المادة اللاصقة أوتوماتيكياً على لوحة الطباعة ثلاثية الأبعاد بطريقة محكمة وملائمة، بما يضمن ثبات الأجزاء المطبوعة ثلاثية الأبعاد على ألواح الطباعة وفق المطلوب.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن «هذا الإنجاز يدعم جهود الهيئة لتطوير بنى تحتية وبرامج متقدمة متخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد، و(التصنيع بالإضافة)».

وأضاف: «يسهم المركز في دفع عجلة الابتكار في مختلف مجالات الإنتاج والتشغيل التي تحتاجها الهيئة».