123 وظيفة للمواطنين في الاتحادية للضرائب برواتب ومزايا كبيرة

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن توافر 123 وظيفة لمواطني دولة الإمارات، وذلك عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال منصة التوظيف: tax.gov.ae وآخر يوم لاستقبال الطلبات 20 فبراير 2023.

تتوزع الوظائف على كافة المستويات الإدارية بالهيئة وتطلب خبرة تراوح بين 3 و5 سنوات في بعضها، فيما تتيح للخريجين الجدد وظائف تناسبهم.

يأتي ذلك مع اقتراب تطبيق ضريبة الشركات المرتقب بتاريخ الأول من يوليو القادم.