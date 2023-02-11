123 وظيفة للمواطنين في الاتحادية للضرائب برواتب ومزايا كبيرة
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن توافر 123 وظيفة لمواطني دولة الإمارات، وذلك عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال منصة التوظيف: tax.gov.ae وآخر يوم لاستقبال الطلبات 20 فبراير 2023.
تتوزع الوظائف على كافة المستويات الإدارية بالهيئة وتطلب خبرة تراوح بين 3 و5 سنوات في بعضها، فيما تتيح للخريجين الجدد وظائف تناسبهم.
يأتي ذلك مع اقتراب تطبيق ضريبة الشركات المرتقب بتاريخ الأول من يوليو القادم.
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