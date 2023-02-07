الخضراوات العضوية.. وفرة معروض ومُبالغة بالأسعار

أفاد مستهلكون بأن أسعار الخضراوات العضوية في مختلف منافذ البيع بالدولة، تتجاوز مثيلاتها من المنتجات العادية بنسب كبيرة تصل إلى أكثر من 100%، مطالبين بخفض أسعار تلك المنتجات، خصوصاً مع وفرة المعروض منها في الأسواق، سواء المحلية المنشأ أو المستوردة.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن خفض الأسعار يدعم زيادة الطلب على المنتجات العضوية الطازجة، مشيرين إلى تراجع أسعار المنتجات العضوية غير الطازجة بنسب متباينة خلال الفترة الأخيرة.

من جهته، قال مسؤولو توريد ومنافذ بيع، إن ارتفاعات أسعار المنتجات العضوية الطازجة يرجع إلى زيادة كلفة الإنتاج وقلته مقارنة بالمنتجات العادية، متوقعين أن تشهد أسعار الخضراوات انخفاضات خلال الفترة المقبلة مع زيادة المنافسة وتطور أساليب الزراعة والإنتاج.

وفرة كبيرة

وتفصيلاً، قال المستهلك، محمود إبراهيم، إن المنتجات الزراعية العضوية تشهد وفرة كبيرة في المعروض بالأسواق حالياً، لكن هناك مبالغة في أسعارها مقارنة بالمنتجات التقليدية. وأوضح، على سبيل المثال، أن «سعر الكيلوغرام من بعض أنواع الطماطم العضوية المحلية المنشأ يتجاوز 14 درهماً، فيما يراوح سعر الكيلو من الطماطم العادية بين أربعة وخمسة دراهم، بزيادة تصل إلى أكثر من 100%».

واتفق المستهلك، ياسر عبدالحميد مع إبراهيم في أن هناك مبالغة في أسعار الخضراوات والفواكه العضوية مقارنة بالتقليدية، مبيناً أن سعر الكيلوغرام من الخيار العضوي يصل إلى 11.5 درهماً مقارنة بسعر 4.5 دراهم للكيلو من الخيار العادي، بارتفاع تجاوزت نسبته الـ100%. وأضاف أن سعر كيلو الفلفل الأخضر العضوي يصل إلى 16 درهماً مقارنة بسعر ستة دراهم للفلفل العادي. وطالب عبدالحميد بضرورة خفض أسعار المنتجات الزراعية العضوية، خصوصاً مع الوفرة الكبيرة للمعروض منها، سواء للمنتجات المحلية أو المستوردة.

دعم الطلب

وذكر المستهلك، حسام أشرف، أنه من الطبيعي أن تكون أسعار المنتجات العضوية أعلى من المنتجات التقليدية، لكن ليس بفروق كبيرة كما هو معروض في العديد من المنافذ، قائلاً: «ليس من المنطقي أن يصل سعر الكيلوغرام من الكوسا العضوية محلية المنشأ إلى نحو 17 درهماً، فيما يباع المنتج المماثل العادي بسعر ثمانية دراهم».

وأشار إلى أن خفض أسعار المنتجات العضوية، سيسهم بدعم نمو الطلب الاستهلاكي على تلك المنتجات. وقال المستهلك، تامر عبدالله، إن العديد من المنتجات الغذائية العضوية غير الطازجة، شهدت خلال العامين الماضيين تراجعاً في أسعارها مقارنة بفترات سابقة، وبالتالي فمن المهم أن تنخفض أسعار الخضراوات والفواكه العضوية، لاسيما مع وفرة المعروض في الأسواق بشكل كبير».

كلفة الإنتاج

من جهته، أوضح مدير مزرعة «الفهدان» لتوريد المنتجات العضوية، فهد محمد، أن ارتفاع أسعار منتجات الخضراوات العضوية، مقارنة بالمنتجات التقليدية، يرجع إلى عوامل عدة، أبرزها زيادة كلفة إنتاج تلك المنتجات مع اعتمادها على مواد دخيلة لإنتاجها، إضافة إلى قلة الإنتاج مقارنة بالمنتجات التقليدية.

وبيّن مالك مزرعة محلية لتوريد الخضراوات العضوية، طارق سالم، أن الخضراوات العضوية لها مواصفات معينة تحتاج لوقت كافٍ وكلفة مرتفعة عند زراعتها، إضافة إلى خضوعها لمعايير رقابية معينة لتواكب المواصفات المحلية، ما يجعل أسعارها مرتفعة مقارنة بالخضراوات العادية.

زيادة التوريد

بدوره، قال مدير العلاقات المجتمعية والعلاقات العامة في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن الخضراوات والفواكه العضوية، شهدت وفرة كبيرة في التوريد من المزارع المحلية خلال الفترة الأخيرة، إذ زاد التوريد بنسبة وصلت إلى 40% منذ بداية العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. ولفت إلى أن المنتجات العضوية تشهد طلباً متنامياً، خصوصاً عقب زيادة الوعي بأهميتها ضمن نمو التوجهات الصحية للمستهلكين.

تراجع

وأفاد مدير المبيعات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة في دبي، محمد بشير، بأن المنتجات العضوية الطازجة تشهد ارتفاعاً في أسعارها مقارنة بالمنتجات التقليدية حالياً.

وتوقع أن تشهد أسعار تلك المنتجات تراجعاً تدريجياً، بدعم من زيادة المنافسة في الأسواق، وتطوير طرق الإنتاج.

زيادة عدد المزارع المحلية

قال مدير إدارة شؤون المطابقة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور يوسف السعدي، إن المزارع المحلية التي تختص بإنتاج الخضراوات العضوية، شهدت نمواً كبيراً خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن إجمالي عدد المزارع المحلية المختصة بإنتاج محاصيل عضوية، والتي حصلت على شهادات مطابقة خاصة بمنتجاتها المتوافرة في منافذ البيع، بلغ أكثر من 70 مزرعة منذ بداية العام الجاري، مقارنة مع 20 مزرعة للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح السعدي أن ارتفاع أسعار المنتجات العضوية يرجع إلى زيادة كلفة إنتاجها، لافتاً إلى أن الوزارة تتيح عبر أنظمة المطابقة علامة مختصة للمنتجات العضوية، وبما يتيح إرشاداً للمستهلكين بأن تلك المنتجات العضوية المتداولة مطابقة للمواصفات المعتمدة.