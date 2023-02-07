«إينوك»: 184 محطة خدمة في أنحاء الإمارات بنهاية 2022

أفادت «مجموعة إينوك»، بأنها اختتمت عام 2022 بافتتاح ثلاث محطات خدمة جديدة في دولة الإمارات، انسجاماً مع خططها واستراتيجياتها التوسعية المتواصلة.

وأوضحت «إينوك»، في بيان، بأنها افتتحت في عام 2022 ما مجموعه 17 محطة خدمة، وأربع محطات مدمجة، ومحطة بحرية، إضافة إلى سبع محطات «إي لينك».

وأفادت بأنها بهذه الخطوة التوسعية، فإنها تعزّز حضورها في قطاع بيع الوقود بالتجزئة من 162 محطة خدمة في عام 2021 إلى 184 محطة خدمة في أنحاء دولة الإمارات مع نهاية عام 2022.

تلبية الطلب

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «لطالما شكّلت قدرتنا على تلبية الطلب المتنامي على خدمات التزوّد بالوقود مصدر فخر لنا في (إينوك)، الأمر الذي اقترن بالتزامنا بأعلى معايير الأمان والسلامة والممارسات المستدامة. ويسرنا أن نختتم عام 2022 بافتتاح ثلاث محطات خدمة أخرى في دبي والشارقة وأم القيوين، وسنواصل المضي قدماً في خططنا التوسعية خلال عام 2023».

ممارسات عالمية

ولفتت «إينوك» إلى أن افتتاح المحطات الثلاث الجديدة في كل من دبي والشارقة وأم القيوين، يؤكد التزامها بتلبية احتياجات المتعاملين في جميع أنحاء دولة الإمارات، وحرصها على توفير هذه الخدمات، انطلاقاً من مواقع مختارة بعناية لتتيح للمتعاملين الاستفادة من خدمات سلسة ومريحة في التزوّد بالوقود، فضلاً عن عروض البيع بالتجزئة الأكثر تكاملاً.

وأكدت «مجموعة إينوك» حرصها على تشييد محطات الخدمة الثلاث الجديدة، وفقاً لأرقى الممارسات العالمية المعتمدة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة، وتماشياً مع أفضل معايير البناء الحديثة، كما زوّدت بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة، وجهّزت بأنظمة مراقبة بكاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة، وكاميرات ترصد أرقام لوحات المركبات بصورة تلقائية لضمان أعلى مستويات الأمان.

تعزيز الاستدامة

وتماشياً مع التزام «إينوك» بتعزيز الاستدامة في مختلف أنحاء الدولة، زُوّدت محطات الخدمة الجديدة بنظام مؤتمت بالكامل للتزوّد بالوقود ونظام آلي لمراقبة الوقود ونظام إلكتروني للكشف عن التسرب.

كما تستخدم أنظمة الإضاءة في المحطات مصابيح «LED» التي لا تتطلب أي عمليات صيانة ويصل عمرها الافتراضي إلى 50 ألف ساعة، وتعمل بالطاقة الكهربائية منخفضة الجهد، لتسهم بذلك في تقليص مخاطر الحوادث الكهربائية والحرائق، وتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 50%، وبالتالي المساهمة في تعزيز جهود «إينوك» الرامية إلى تقليص بصمتها الكربونية.

وتستخدم محطات الخدمة نظاماً متطوراً يعتمد على تكنولوجيا التدفّق المتغير لغاز التبريد في أنظمة تبريد الهواء، والتي تتمتع بمستويات عالية في نسبة كفاءة الطاقة.