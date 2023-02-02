«الدار» تدخل سوق دبي العقارية.. وتبرم اتفاقية مشتركة مع «دبي القابضة»

أبرمت شركة الدار العقارية، و«شركة دبي القابضة»، اتفاقية إلزامية مشتركة لتطوير مشروعات جديدة توفر تجارب سكنية متميّزة ضمن مواقع رئيسية في دبي.

وأفاد بيان، بأن هذه الاتفاقية المهمة تمثل دخول «الدار العقارية» إلى سوق العقارات عالية الأداء في دبي، في إطار مساعيها المستمرة نحو التوسّع داخل الأسواق الجديدة، كما تشكل إضافة كبيرة إلى محفظة مشروعات «الدار» قيد التطوير، بعد استحواذها أخيراً على جزيرة «الفاهد» في أبوظبي، إضافة إلى مشروعها التطويري الجديد على الواجهة البحرية في رأس الخيمة.



مجمعات سكنية

ومن خلال الاتفاقية، سيمتلك المشروع المشترك قطع أراضي كبيرة بمساحة 38.2 مليون قدم مربعة (3.55 ملايين متر مربع). وسيتم تطوير المجمعات السكنية الجديدة ضمن ثلاثة مواقع استراتيجية في قلب المخطط الحضري لدبي على شارعي «E311» و«E611».

وبالتعاون مع «دبي القابضة»، ستتولى «الدار» عملية التطوير الكاملة بمختلف مراحلها، بما في ذلك وضع المفهوم والتصميم، مروراً بمرحلة البيع، ووصولاً إلى تنفيذ وإدارة المشروعات التطويرية.

وبحسب البيان، ستنطلق أعمال تطوير المشورعات العام الجاري 2023 وسيتم إنجازها على مراحل عدة، وستضم أكثر من 9000 وحدة تتنوع بين فلل و«تاون هاوس» وشقق سكنية، تكملها مساحات تجزئة ومرافق مجتمعية بمساحة طابقية إجمالية تبلغ 19.3 مليون قدم مربعة (1.8 مليون متر مربع).



محطة مهمة

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، طلال الذيابي: «نواصل البحث عن فرص جديدة للنمو والتوسع من خلال تنفيذ استراتيجيتنا للنمو التحولي، ما يوفر لنا مصادر جديدة للإيرادات وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين».

وأضاف: «يمثل دخولنا سوق دبي العقارية محطة مهمة في تاريخ (الدار)، كما أننا نتطلع إلى التعاون مع (دبي القابضة) التي تمثل شريكاً استراتيجياً مثالياً لنا في هذه الخطوة، للاستفادة من إمكانات النمو الواعدة في الإمارة على المدى البعيد».

وتابع الذيابي: «سنواصل أيضاً استكشاف المزيد من فرص التوسع والاستثمار في دبي لما تتمتع به سوقها العقاري من أساسيات قوية، وما تتسم به من نضج وتطور، إضافة إلى سمعة الإمارة كسوق مزدهرة تزخر بالفرص المجزية»، لافتاً إلى أن سوق دبي العقارية تشهد مستويات طلب طويلة الأجل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين بدعم من اقتصاد الإمارة المتنوع والسياسة الحكومية الاستباقية التي تستشرف المستقبل، فضلاً عن النمو السكاني المستمر الذي تشهده.



جذب المستثمرين

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة»، أميت كوشال: «أسهمت (دبي القابضة) على مدار السنوات الماضية بشكل رئيسي في رفد مسيرة نمو القطاع العقاري في إمارة دبي، ويمثّل تعاونها مع (الدار)، خطوة في غاية الأهمية لترجمة رؤيتهما المشتركة التي تتمثل في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات، وتحقيق قيمة مستدامة على الأجل الطويل لكافة الأطراف المعنية».

وأضاف: «في ظل البيئة الاقتصادية القوية في إمارة دبي وزخم النمو المستمر في القطاع العقاري، فإننا نمتلك الإمكانات والمقومات التي تجعلنا في مكانة جيدة تؤهلنا إلى جذب المزيد من المستثمرين الدوليين من خلال مثل هذه الشراكات الاستراتيجية، التي تطرح بدورها فرصاً وخيارات جديدة في السوق».

وتابع: «يسلّط هذا المشروع المشترك مع (الدار) الضوء على سجلنا الحافل بالإنجازات والنجاحات، كوننا شريكاً استراتيجياً لمجموعة واسعة وقوية من المستثمرين الإقليميين وكبرى المؤسسات والشركات. وتماشياً مع رؤيتنا للعمل من أجل حياة أفضل، سنواصل البحث عن السُبل والفرص التي تعزز مكانة دبي وجهةً رائدةً وجاذبة للاستثمارات من كافة أنحاء العالم».