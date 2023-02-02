«الأنصاري للصرافة» تتحول إلى مجموعة للخدمات المالية

أعلنت شركة الأنصاري للصرافة تغيير اسم شركتها الأم إلى مجموعة الأنصاري للخدمات المالية (المجموعة)، إثر خضوع الشركة الأم لإعادة هيكلة شاملة.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن إعادة الهيكلة الجديدة تؤدي إلى إنشاء منصة قوية لتمكين «الأنصاري للصرافة» وشركاتها من تحقيق التكامل بين مختلف وحدات أعمالها، وفتح آفاق أوسع للنمو.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، راشد علي الأنصاري: «مع استمرار نمو وتطور أعمالنا، ستوفر (الأنصاري للخدمات المالية) منصة شاملة لتحقيق أوجه التعاون المتعددة عبر محفظة أعمالنا، حيث يتيح لنا ذلك فتح آفاق أوسع لتمكين حركة الأموال محلياً وعالمياً».