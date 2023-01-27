%93 من الشركات المتوسطة في الإمارات تتوقع معدلات نمو مزدوجة لعام 2023

أظهرت نتائج الاستبيان، الذي أجراه بنك HSBC، على 1700 شركة من الشركات المتوسطة حول العالم (MMEs)، وهي الشركات التي يراوح حجم عائداتها بين 10 ملايين و500 مليون دولار أميركي، عزمها على تحقيق النمو في عام 2023 بنسبة 77% في 14 سوقاً، ما يعني توقع نمو الإيرادات للعام بنسبة 10% أو أكثر. وزادت مستويات الثقة بين هذه الشركات الدولية لتحقيق النمو بمعدلات مزدوجة إلى أعلى مستوياتها بين كبار المسؤولين التنفيذيين الذين شملهم الاستبيان في الإمارات (93%)، والهند (88%)، والمكسيك (86%)، وأستراليا (84%)، وإندونيسيا (80%). وعند سؤالهم عن الأولويات المهمة والملحّة، أشار المشاركون في الإمارات إلى تجربة العملاء (69%)، ورفع مهارات القوى العاملة لديهم (68%)، وزيادة الحذر في مجال الأمن السيبراني (63%) باعتبارها الأولويات الثلاثة الأولى للاستثمار لعام 2023.

وقال رئيس خدمات تمويل التجارة العالمية والذمم المالية لدى بنك HSBC الإمارات، شاكر زريقي: «من المثير للاهتمام أيضاً أن نرى ما يقرب من نصف (48%) المشاركين في الإمارات يشيرون إلى الاستدامة كمحرك رئيس للأعمال. ومع استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ COP28 في شهر ديسمبر، فإننا نتوقع أن ينصب التركيز على الاستدامة كمحفز أكثر قوةً وتأثيراً للأعمال».