غرفة تجارة دبي تطلق 4 مجموعات أعمال جديدة

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس، عن إطلاق أربع مجموعات أعمال جديدة تشمل مجموعة عمل الصناعات الزراعية، ومجموعة عمل المفروشات ومفروشات المنازل، ومجموعة عمل تجار الأزهار والورود، إضافة إلى مجموعة عمل تجار الإطارات.

وتضاف مجموعات الأعمال الجديدة إلى قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تركز غرفة تجارة دبي على تطويرها وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي بالإمارة، وذلك في إطار خطة الغرفة لرفع عدد القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تمثلها مجموعات الأعمال إلى 100 قطاع ونشاط اقتصادي بحلول مارس 2023.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن التنوع الاقتصادي في دبي، هو ميزة تنافسية تضاف إلى المزايا التنافسية العديدة التي تتمتع بها دبي، لافتاً إلى أن إطلاق مجموعات الأعمال الجديدة سيدعم التنوع الاقتصادي ويرسخ مسيرة النمو، ويوحد صوت الشركات العاملة في هذه القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما يضمن حسن تمثيلها، وقدرتها على إحداث التغيير في مسيرة نمو دبي.

وأشار لوتاه في بيان، إلى الدور المهم الذي تلعبه مجموعات الأعمال والقطاع الخاص في تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، معتبراً أن هذه الشراكة هي ركيزة التنمية والتطوير في بيئة الأعمال.

وأكد الدور الذي تلعبه الغرفة في تعزيز أسس هذه الشراكة، وتطوير دور القطاع الخاص في رسم السياسات والتشريعات الداعمة لمجتمع الأعمال.

وتعمل مجموعات الأعمال الجديدة على توحيد أصوات أعضائها لمناقشة التحديات والفرص وآفاق النمو، والخروج بحلول مبتكرة لتعزيز أداء وتنافسية القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يمثلونها.