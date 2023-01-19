إنجاز 55 مشروعاً عقارياً جديداً في دبي بقيمة 11.9 مليار درهم خلال 2022

شهدت إمارة دبي إنجاز 55 مشروعاً عقارياً بقيمة 11.9 مليار درهم خلال عام 2022، بنمو يصل إلى 57% من حيث عدد المشروعات المنجزة، و8% من حيث القيمة، في حين وصل عدد المشروعات العقارية قيد الإنجاز إلى 350 مشروعاً.

وأنهى القطاع العقاري في إمارة دبي عاماً استثنائياً (2022)، شهد خلاله أداءً قوياً بنتائج قياسية تشكل داعماً رئيساً لتوجهات الإمارة المستقبلية، المتجسدة في أجندتها الاقتصادية «D33»، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخيراً، بمستهدفات اقتصادية طموحة، في مقدمتها مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم. وتجاوزت قيمة التصرفات العقارية في دبي 528 مليار درهم للمرة الأولى خلال العام الماضي، بعد تسجيل 122.65 ألف تصرف عقاري خلال عام 2022.

وتشهد دبي اهتماماً متزايداً من جانب المستثمرين من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء العالم، في تأكيد على المدى المتقدم من الثقة الذي تحظى به دبي لدى الأوساط الاستثمارية العالمية، في ضوء ما يتمتع به اقتصادها من مقومات النمو والاستدامة، وما تتسم به بيئتها الاستثمارية من أعلى مستويات الأمان والاستقرار، فضلاً عن حيوية القطاع العقاري وآفاقه المستقبلية، وذلك في الوقت الذي تلبي فيه المشروعات العقارية المنجزة، إلى جانب المشروعات قيد الإنجاز الطلب المتنامي في السوق العقارية، وتنسجم مع تطلعات المستثمرين من مختلف الجنسيات.

وتُظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن عدد المطورين العقاريين الجدد في العام الماضي بلغ 140 مطوراً عقارياً، في حين وصل عدد الوسطاء العقاريين المسجلين إلى 12 ألفاً و989 وسيطاً، منهم 5703 وسطاء جدد، أسهموا في 24 ألفاً و824 إجراءً، بقيمة 5.33 مليارات درهم. كما وصل عدد مكاتب الوسطاء العقاريين المسجلة لدى الدائرة إلى 1391 مكتباً، في حين وصل عدد المقيمين العقاريين المسجلين لديها إلى 78 مقيماً، منهم 12 جدد. وبلغ عدد مكاتب التقييم العقاري المسجلة 42 مكتباً، منها مكتبان جديدان، في حين بلغ عدد المكاتب العقارية 2704 مكاتب.

• 350 مشروعاً عقارياً قيد الإنجاز في الإمارة، وعدد المطوّرين العقاريين الجدد في 2022 وصل إلى 140 مطوّراً.