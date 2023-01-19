«&e».. محفظة العلامات الأعلى قيمة بقطاع الاتصالات في المنطقة

عزّزت «مجموعة &e»، المعروفة سابقاً باسم «مجموعة اتصالات»، مكانتها بحصولها على لقب محفظة العلامات التجارية الأعلى قيمة في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك وفقاً لتقرير «براند فاينانس غلوبال 500» لعام 2023، الذي أعلن عنه خلال فعاليات «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس.

وحققت «مجموعة &e» نمواً ملحوظاً في الأعمال، ونالت ثقة كبيرة من قبل شركائها في عام 2022، ما يعكس جهودها في التحول إلى مجموعة عالمية رائدة في التكنولوجيا والاستثمار، بعد أن تجاوزت القيمة الإجمالية لمحفظة العلامات التجارية للمجموعة في قطاع الاتصالات حاجز 14 مليار دولار (نحو 51.4 مليار درهم).

واتخذت «مجموعة &e» خطوات استراتيجية بارزة أسهمت في تحقيق هذا التصنيف المتقدم، بما في ذلك تطوير نماذج الأعمال ضمن المجموعة، سعياً إلى تحسين مستوى خدمات المتعاملين، إضافة إلى العديد من الخدمات والحلول الرقمية المبتكرة التي تقدمها ركائز الأعمال التابعة للمجموعة.

تكتل عالمي

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة &e»، حاتم دويدار، إن حصول المجموعة على هذا التصنيف ضمن تقرير «براند فاينانس غلوبال 500» لعام 2023، يعكس انسجامنا مع المكانة العالمية المرموقة التي تتصدرها دولة الإمارات في دفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال استثمارها في توفير البنية التحتية المتطورة للاتصالات، وتحقيق التحول الرقمي.

وأضاف: «تطورت المجموعة من مزوّد لخدمات الاتصالات التقليدية إلى تكتل عالمي رائد في التكنولوجيا والاستثمار، ومن خلال البناء على إرث طويل على امتداد 46 عاماً من الابتكار في خدمات الاتصالات والتكنولوجيا، فإننا نفخر اليوم بحصولنا على هذا التصنيف العالمي، والذي يدفعنا إلى الاستمرار في تقديم أحدث الخدمات والحلول المبتكرة لقاعدة المتعاملين معنا التي تفوق 162 مليون متعامل في 16 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا».

التحول الرقمي

تابع دويدار: «تُعد عملية التحول التي تخوضها (مجموعة &e) بمثابة رحلة مستمرة تركز على تسريع النمو المستدام لكل من ركائز الأعمال الرئيسة، وتستمر المجموعة في دورها الريادي عالمياً لتمكين أسس التحول الرقمي للجميع، بمن في ذلك الأفراد والمتعاملون من الجهات الحكومية والشركات بمختلف أحجامها، عبر تقديم الحلول الرقمية المتقدمة».

وأضاف: «نفذت (&e) خطوات مهمة وملموسة لتحقيق التحول الرقمي، وحرصت خلال عام 2022 على تكثيف جهودها في مجالات متعددة، مثل: الذكاء الاصطناعي (AI)، و(بلوك تشين)، وتقنيتا الواقع المعزز والافتراضي، وإنترنت الأشياء، والـ(ميتافيرس)، إضافة إلى الخدمات السحابية، ما جعلها قادرة على المضي قدماً ولعب دور ريادي في صناعة مستقبل التكنولوجيا».

وأكد أن «مجموعة &e» تعمل على تنفيذ خطط استراتيجية تسهم في إعادة تشكيل مستقبل الأعمال، من خلال التأثير الإيجابي في القطاعات كافة، وتقديم تجارب متعاملين رقمية استثنائية تمنحهم القدرة على التأقلم السريع والجاهزية للمستقبل، فضلاً عن العمل باستمرار على تعزيز مكانة المجموعة العالمية، من خلال تبنّي نماذج أعمال سلسة تتسم بالقدرة على النمو المستدام في العالم الرقمي.

«اتصالات من &e»

نجحت «اتصالات من &e»، العلامة التجارية الأقوى لـ«مجموعة &e» في قطاع الاتصالات، في الاحتفاظ بمكانتها كأقوى علامة تجارية في كل القطاعات بالشرق الأوسط وإفريقيا ضمن تقرير العام الجاري برصيد نقاط بلغ 89.1 من أصل 100 نقطة، لتحقق بذلك التصنيف الريادي (AAA).

كما حلّت «اتصالات من &e» ضمن أقوى ثلاث علامات تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى العالم.