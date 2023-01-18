«دبي للسلع المتعددة» يطوّر مشروعاً سكنياً بـ 1.2 مليار درهم

أبرم مركز دبي للسلع المتعددة شراكة مع «إلينغتون العقارية» لتطوير مشروع «أبر هاوس» السكني الجديد في أبراج بحيرات جميرا.

وأوضح المركز في بيان، أن قيمة المشروع الذي تمّ إطلاقه أمس، تبلغ 1.2 مليار درهم، وهو أول مشروع سكني لشركة «إلينغتون العقارية» في أبراج بحيرات جميرا. ويجسد المشروع، المقرر اكتماله بحلول بداية عام 2026، فلسفة التصميم المتكامل للشركة.

وتولت «مجموعة بروير سميث بروير» شركة التصميم والهندسة المعمارية التنفيذية في دبي ولندن والرياض، تصميم المشروع الذي سيحتضن مرافق متميزة عالية الجودة، تحمل بصمة «إلينغتون العقارية». وسيضم مشروع «أبر هاوس» 754 وحدةً سكنية، تتنوع بين استوديوهات وشقق مؤلفة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، وجميعها تتمتع بإطلالات على جزر جميرا وأفق مرسى دبي.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن «أبراج بحيرات جميرا، أصبحت واحدةً من أشهر المشروعات التطويرية متعددة الاستخدامات في دولة الإمارات، لما توفره من خدمات متميزة لقاطنيها، ومزايا مشجعة للشركات، وتجارب فريدة للزوار».

وأضاف: «بما أننا نصبو إلى الاستفادة من هذه الميزات مستقبلاً، فمن الأهمية بمكان أن نحرص على إطلاق مشروعات جديدة ومبهرة في هذه المنطقة». وتابع: «نحن على ثقة بأن شراكتنا مع (إلينغتون العقارية) ستحقق لنا هذا المبتغى، لأن التزامها بتشييد عقارات ومجتمعات عالية الجودة يتماشى مع هوية أبراج بحيرات جميرا الفريدة كحي نابض بالحياة والتجارب المتنوعة».

من جهته، قال الشريك المؤسس لشركة «إلينغتون العقارية»، جوزيف توماس: «متحمسون للشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة، ووضع بصمتنا المميزة في منطقة أبراج بحيرات جميرا».