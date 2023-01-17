«طيران الإمارات» تستأنف رحلات شنغهاي وبكين

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن عزمها تكثيف عملياتها في الصين قبيل السنة القمرية الجديدة، استجابة للطلب القوي على السفر، وتعزيز الاتصال ببواباتها الثلاث: جوانزو، شنغهاي، وبكين، وذلك مع إعادة فتح البلاد حدودها، وتخفيف قيود الدخول المتعلقة بجائحة «كوفيد-19».

خدمة شنغهاي

وأفادت «طيران الإمارات» بأنها ستستأنف خدمة الركاب إلى شنغهاي، أكبر مدن الصين، اعتباراً من 20 يناير الجاري، برحلتين أسبوعياً بطائرة «إيرباص A380»، لافتة إلى أن الرحلة «ئي كيه 302» ستغادر إلى شنغهاي دون توقف، في حين تتوقف رحلة العودة لوقت قصير في العاصمة التايلاندية بانكوك قبل أن تواصل طيرانها إلى دبي.

وبحسب «طيران الإمارات»، سترتفع هذه الخدمة إلى أربع رحلات أسبوعياً بطائرة «بوينغ 777-300ER»، اعتباراً من الثاني من فبراير 2023.

ووفقاً لجدول الرحلات، ستقلع الرحلة «ئي كيه 302» من دبي في الساعة 3:45 فجراً، وتصل إلى شنغهاي في الساعة 3:40 عصراً، فيما تقلع رحلة العودة «ئي كيه 303» من شنغهاي في الساعة 5:40 مساءً وتصل إلى مدينة بانكوك في الساعة 9:45 ليلاً، ثم تغادرها في الساعة 11:20 ليلاً لتصل إلى دبي في الساعة 3:20 فجر اليوم التالي.

وأكدت «طيران الإمارات» أنها ستواصل تعزيز خدمتها بين دبي وشنغهاي، لتصبح يوميةً من دون توقف بحلول الأول من مارس 2023.

رحلات جوانزو

وذكرت «طيران الإمارات» أنها تشغل حالياً أربع رحلات أسبوعياً إلى جوانزو، لافتة إلى أنه اعتباراً من الأول من فبراير 2023، ستعزز الناقلة خدمتها بين دبي وجوانزو مع تشغيل الرحلة «ئي كيه 362/ 363» يومياً من دون توقف بطائرة «A380».

وستغادر الرحلة «ئي كيه 362» دبي في الساعة 10:45 صباحاً لتصل إلى جوانزو في الساعة 9:45 ليلاً، فيما تقلع رحلة العودة «ئي كيه 363» من جوانزو في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل لتصل إلى دبي الساعة 5:15 صباحاً.

رحلات بكين

وأوضحت «طيران الإمارات» أن رحلتها «ئي كيه 308/ 307» تعود إلى العاصمة الصينية بكين يومياً من دون توقف اعتباراً من 15 مارس 2023، بطائرة «بوينغ 777-300ER».

وستغادر الرحلة «ئي كيه 308» دبي في الساعة 10:50 صباحاً وتصل إلى بكين في الساعة 10:20 ليلاً، فيما تقلع رحلة العودة «ئي كيه 307» من بكين في الساعة 12:40 بعد منتصف الليل، وتصل إلى دبي في الساعة 5:00 صباحاً. وذكرت «طيران الإمارات» أن ذلك يرفع عملياتها في السوق الصينية إلى 21 رحلة أسبوعياً.