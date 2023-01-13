شراكة بين «دي بي ورلد» و«ميرسك» لتحسين العمليات وخفض الكربون

أعلنت «دي بي ورلد»، مزوّد الحلول اللوجستية الذكية المتكاملة، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة «إيه.بي مولر- ميرسك» المزوّدة لخدمات الشحن العالمي، بهدف تحسين الكفاءات التشغيلية، وتعزيز جودة الخدمات للمتعاملين، وتوطيد التعاون في مجال إزالة الكربون في الأعمال اللوجستية.

وأفاد بيان أمس، بأن الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الطرفين، ستقدم الدعم لمتعاملي «ميرسك»، من خلال تطبيق أساليب عملية جديدة لتحسين إنتاجية رصيف الميناء، ما يؤدي إلى تعزيز أعمال السفن في تنفيذ المهام بسرعة وكفاءة في «ميناء جبل علي»، وخفض استهلاكها للوقود.

كما سيتم توفير أدوات إضافية لتعزيز شفافية العمليات داخل الميناء، والتي ستتيح لمتعاملي «ميرسك» الاستفادة من البيانات التي ترسلها «دي بي ورلد» في الوقت الفعلي، من أجل التخطيط لسلاسل التوريد الخاصة بهم بشكل أفضل، وتقليل انبعاثات الكربون في عملياتهم. وستمكّن «ميرسك» المتعاملين معها، من نقل بضائعهم عبر جبل علي، باستخدام اثنين من حلولها المتميزة: خدمة «ميرسك أكسليريت» للشحن السريع لمناولة البضائع ذات الأولوية العالية والمستعجلة، وخدمة «ميرسك فليكس هب» لحلول تخزين البضائع.

وقال نائب الرئيس للموانئ والمحطات في «دي بي ورلد – الإمارات»، شهاب الجسمي، إن النجاح المتواصل الذي حققه ميناء جبل علي، جاء ثمرة تعاون بنّاء مع شركاء استراتيجيين مثل شركة «ميرسك»، ما مكّن من دمج الكفاءات التشغيلية والخبرات الطويلة، لضمان تقديم أفضل الحلول المتكاملة للمتعاملين.

وأضاف: «أتاحت لنا هذه الشراكة فرصة مهمة لإنشاء منظومة عمل ناجحة في ميناء جبل علي التي أثبتت قدرتها على مواصلة التميز والتكيّف مع الأسواق الديناميكية التي نعمل فيها، في وقت سنواصل فيه مسيرتنا بما يتوافق مع متطلبات المتعاملين ويفوق توقعاتهم».

من جهته، قال رئيس الخدمات اللوجستية البحرية للمتعاملين لدى «ميرسك» لغرب ووسط آسيا، مادس سكوف-هانسن: «لقد كان ميناء جبل علي التابع لمجموعة (دى بي ورلد) شريكاً استراتيجياً بالنسبة لنا لسنوات عدة، وقد عملنا حالياً على توسيع نطاق شراكتنا الناجحة من خلال التركيز بشكل واضح على تحسين جودة الخدمات التي نقدّمها للمتعاملين، والسعي إلى تقليل البصمة الكربونية من خلال عملياتنا المشتركة».

يذكر أن «دي بي ورلد» دخلت في يناير 2022 في شراكة استراتيجية مع مركز «ميرسك ماك كيني مولر» للشحن الخالي من الكربون، وهي منظمة مستقلة غير هادفة للربح تم إطلاقها في عام 2020 لإجراء بحث وتطوير مكثف يهدف إلى إيجاد أساليب عملية لإزالة الكربون في قطاع التجارة البحرية العالمية.

خفض انبعاثات الكربون

أعلن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم، في نوفمبر 2022، اعتزام الشركة استثمار نحو 500 مليون دولار لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عملياتها بنحو 700 ألف طن على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث يمثل التخفيض المُخطط له نسبة 20% مقارنةً بمستويات عام 2021 عبر تحويل أصولها للعمل بالطاقة الكهربائية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، واستكشاف أنواع الوقود البديل.