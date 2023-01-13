«دو» تعيّن 25 موظفاً جديداً من الكفاءات الإماراتية

رحبت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ممثلةً في رئيسها التنفيذي فهد الحساوي، بالموظفين الإماراتيين الجدد الذين انضموا حديثاً إلى أقسام الشركة، والبالغ عددهم 25 موظفاً، بما في ذلك 12 خريجاً إماراتياً جديداً.

وأكدت الشركة في بيان أنها تواصل الاستثمار في المواهب الشابة من أبناء الإمارات، بما يتماشى مع استراتيجيتها للتحول إلى مزود رقمي لخدمات الاتصال المتكاملة، ومواكبة متطلبات المستقبل.

نسبة التوطين

وكشفت «دو» أنها بدأت عملية توظيف المواهب والكفاءات الجديدة في الربع الأخير من عام 2022، ومع هذه التعيينات الجديدة، نجحت الشركة في رفع معدل التوطين إلى 40.3% حالياً، معززة مكانتها كواحدة من أكثر الشركات المفضلة من جانب الباحثين عن عمل من أبناء الإمارات.

ولفتت «دو» إلى أنها تتمتع مسبقاً بمكانة متميزة على صعيد رعاية المواهب الإماراتية، من خلال حرصها المستمر على الإسهام بفعالية في تنمية مهارات أنباء الإمارات، وضمان تطورهم المهني، وذلك بما ينسجم مع التزامها دعم رؤية قيادة الدولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي ركيزته الأساسية أبناء الإمارات.

وأكدت «دو» أنه بالتوازي مع مبادرات التوطين المكثفة التي تطلقها الشركة لاستقطاب المواهب والكفاءات الإماراتية، فإن فريق التعلم والتطوير المهني لديها يولي أهمية قصوى لتدريب الموظفين الإماراتيين، وتعزيز مهاراتهم من خلال مجموعة من برامج التدريب والتطوير المهني مثل برنامج «تدريب الخريجين».

تنمية المهارات

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي: «يسرنا الترحيب بالدفعة الجديدة من المواهب والكفاءات الإماراتية وحديثي التخرج، ليكونوا جزءاً من عائلة (دو)، ويسهموا في تحقيق أهدافنا للمرحلة التالية من التحول».

وأضاف: «تتمثل رؤيتنا في مواصلة التركيز على تنمية مهارات أبناء الإمارات وخبراتهم، ليحظوا بمسارات مهنية حافلة بالإنجازات. وسنعمل على ضمان حصول الخريجين الجديد المنضمين إلينا حديثاً على المهارات التقنية والمعرفية اللازمة، ليصبحوا قادة بارزين في القطاع مستقبلاً، ويلعبوا دوراً محورياً في تعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي».

«نوكيا» و«هواوي»

وذكرت «دو» أنها أعلنت أخيراً عن شراكة استراتيجية مع «شركة نوكيا للاتصالات والتكنولوجيا»، تستهدف تعزيز مهارات الموظفين، وتسريع الجهود الرامية لدفع عجلة الارتقاء بأداء الكفاءات العاملة بدولة الإمارات.

وستعتمد «دو» في إطار هذا التعاون على خبرات «نوكيا» التي ستنظم مجموعة برامج مخصصة لتدريب الموظفين الإماراتيين، ورفدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لتحسين مستويات أدائهم، وقدرتهم على الاستجابة للتحديات متزايدة التعقيد التي تواجه قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والخدمات الرقمية.

كما سجّلت «دو» موظفيها الإماراتيين الحاصلين على مؤهلات عالية، في برامج تنفيذية مرموقة، مشيرة إلى برنامج «بذور من أجل المستقبل»، الذي تم إطلاقه أخيراً، بالتعاون مع «شركة هواوي الصينية».