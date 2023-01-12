«عالم القهوة دبي 2023» ينطلق بمشاركة 1500 شركة وعلامة تجارية

افتتح وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، معرض «عالم القهوة دبي 2023»، الذي تنظمه «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع «جمعية القهوة المختصّة العالمية».

وتفقد الفلاسي أجنحة ومنصّات المعرض، واطلع على أبرز معروضات الشركات العالمية والإقليمية والمحلية المشاركة، والتقى عدداً من العارضين، مشيداً بالإقبال الواسع الذي تحظى به الدورة الثانية من المعرض.

وشهد اليوم الأول من المعرض حضوراً واسعاً من الزوّار المختصين، وإقبالاً كبيراً على أنشطته وفعالياته المتنوّعة، التي تتواصل حتى يوم غدٍ، بمشاركة 1500 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية.

وقال النائب الأول للرئيس لـ«دي إكس بي لايف»، خالد الحمادي، إن «الدورة الثانية من معرض (عالم القهوة دبي 2023) تكتسب أهمية خاصة، في ظل الإقبال العالمي الواسع للمشاركة في فعالياته المتنوّعة». وأضاف: «تمكّن المعرض العام الجاري من جمع مختلف أقطاب الصناعة والعاملين فيها على جميع المستويات العالمية والإقليمية والمحلية تحت سقف واحد، ووفر لهم فرصاً مهمّة لتعزيز العلاقات وبناء الشراكات».

وتابع: «نتطلّع لإبراز المكانة المتميزة التي تحتلها القهوة في دولة الإمارات، وترك انطباع رائع لدى الزوّار العالميين حول ثقافة القهوة في دبي، والعادات والتقاليد المرتبطة بها، كما نأمل أن توفر الفعاليات التي يستضيفها المعرض تجربة استثنائية للزوّار».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية القهوة المختصّة - فرع الإمارات، خالد الملا، إن «المعرض العالمي يلعب دوراً محورياً مهماً في توفير منصّة نموذجية، تجمع أبرز المختصّين والروّاد في صناعة القهوة من المنطقة والعالم».

وأضاف: «تحرص دبي على الإسهام في تعزيز القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية في الدولة، في وقت يعكس فيه الإقبال الواسع لآلاف الخبراء والمختصّين من جميع أنحاء العالم ثقة المجتمع الدولي، واعترافه بالدور المحوري الذي تلعبه دبي في زيادة زخم الحركة التجارية على المستويات الإقليمية والعالمية».

فعاليات وأنشطة

تخلل اليوم الأول من المعرض مجموعة متنوّعة من الأنشطة والفعاليات، أبرزها انطلاق «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا»، التي يتنافس فيها أبرز وأمهر محترفي صناعة القهوة «الباريستا» على مستوى الدولة، للحصول على فرصة التأهل لـ«البطولة العالمية للباريستا». كما يوفر المعرض تجارب استثنائية، إذ توافد الزوّار إلى جناح «روسترز فيليدج» للتعرّف إلى العاملين في مجال تحضير القهوة، والاطلاع على أساليب عملهم وتذوق عينات القهوة التي يتم تحضيرها بطرق فريدة.