10.3 تريليونات درهم تحويلات مالية في القطاع المصرفي

سجّلت التحويلات المالية في القطاع المصرفي بالدولة، أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال فترة الأشهر الـ10 الأولى من عام 2022، وذلك منذ تأسيس نظام المصرف المركزي للتحويلات، حيث بلغت بنهاية أكتوبر الماضي 10.3 تريليونات درهم مقارنة مع 7.8 تريليونات درهم نهاية الفترة ذاتها من عام 2021، بنمو سنوي نسبته نحو 32%.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المركزي»، أمس، أن تلك التحويلات شملت تحويلات بين البنوك بقيمة 6.3 تريليونات درهم، ونحو أربعة تريليونات تحويلات بين عملاء البنوك.

الشيكات

كما أظهرت أن قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية عبر نظام المصرف المركزي، بلغت تريليوناً و17 مليار درهم لعدد 18 مليون شيك، وذلك خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات، بلغت السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال الفترة ذاتها 166.4 مليار درهم، مقابل إيداعات نقدية لدى «المركزي» بقيمة 162.5 مليار درهم.

تمويلات

وأشارت البيانات إلى أن البنوك منحت القطاع الخاص، خلال فترة الرصد، تمويلات بقيمة 54 مليار درهم، حيث بلغ الرصيد الإجمالي لهذا البند بنهاية أكتوبر الماضي تريليوناً و175 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و121 مليار درهم نهاية ديسمبر 2021 بنمو نسبته 4.8%.

وتوزّعت تمويلات القطاع الخاص ما بين قروض الأفراد والقطاع التجاري والصناعي وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ قدّمت البنوك قروضاً للأفراد بقيمة 22.8 مليار درهم، لتصل بنهاية أكتوبر 2022 إلى 370.4 مليار درهم مقارنة مع 347.6 مليار درهم نهاية ديسمبر 2021.

وبلغت تمويلات القطاع التجاري والصناعي بنهاية أكتوبر الماضي 804.6 مليارات درهم، مقارنة مع 773.1 مليار درهم نهاية ديسمبر 2021، بزيادة قيمتها 31.5 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 4.1%.

استثمارات البنوك

أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن إجمالي استثمارات البنوك بلغ 493.7 مليار درهم، بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 473.2 مليار درهم نهاية ديسمبر 2021، بزيادة قيمتها 20.5 مليار درهم خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2022.

وتوزّعت تلك الاستثمارات بين سندات وأوراق مالية وأسهم واستثمارات أخرى.

وسجلت مخصصات الديون والفوائد المعلقة، 121.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2022 مقارنة مع 121.5 مليار درهم نهاية ديسمبر 2021، فيما بلغت المخصصات العامة بنهاية فترة المقارنة 36.7 مليار درهم مقارنة مع 34.8 مليار درهم.

• 54 مليار درهم تمويلات القطاع الخاص خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2022.