«طيران الإمارات»: الانتهاء من تجديد وتحديث 67 طائرة «إيرباص A380» بحلول 2024

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن «خطط واستعدادات (الناقلة) لتنفيذ برنامجها الضخم الذي يشمل تحديث 120 طائرة ضمن أسطولها بدأت في يوليو 2021»، مشيراً إلى أنه «في نوفمبر من العام الماضي، تم البدء بالعمل على أول طائرة من طراز (A380) حيث تم الانتهاء منها ووضعها في الخدمة، بعدما تم تجديدها بالكامل في بداية العام الجاري».

وبين أن البرنامج يتضمن تحديث المقصورات الداخلية بالكامل وتركيب أحدث مقاعد الدرجة السياحية الممتازة.

وذكر الرضا، في لقاء مع وسائل الإعلام المحلية في دبي، أمس، أن «برنامج التحديث هو الأضخم من حيث الكلفة وعدد الطائرات في تاريخ الصناعة خلال فترة إطار زمني محدد، إذ تبلغ كلفته ملياري دولار أميركي (7.34 مليارات درهم)»، مشيراً إلى أنه «بحلول عام 2024، ستعود جميع طائرات (A380) المخصصة للتحديث، والبالغ عددها 67 طائرة إلى الخدمة».

وأضاف أنه بعد الانتهاء من أسطول «إيرباص A380»، ستبدأ «طيران الإمارات»، بعد ذلك العمل على تحديث 53 طائرة «بوينغ 777»، يشملها البرنامج، والذي من المنتظر أن يكتمل في منتصف عام 2025، لافتاً إلى أن الهدف من البرنامج الضخم، رفع مستوى المنتج، إذ ترتقي التحديثات على الطائرات، ضمن البرنامج، بتجربة السفر في جميع الدرجات.

وبين الرضا، أن «فكرة برنامج التحديث بدأت بسبب تأخير استلام (الناقلة) لبعض الطائرات، التي كانت من المقرر أن تتسلمها في عامي 2021 و2023، من طرازي (بوينغ 777 إكس وإيرباص A350)»، مشيراً إلى أنه كان من المهم إيجاد حلول بديلة لملء هذه الثغرة في إطار توفير خدمات وتجارب سفر ذات جودة عالية على الطائرات ضمن أسطول «الناقلة».

وأكد أن المشروع الطموح الذي يديره الفريق الهندسي في «طيران الإمارات»، يأتي في إطار ضمان «تميّز دائم» لمتعاملي الشركة خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن مركز الإمارات الهندسي أنشأ ورش عمل مخصصة لهذا المشروع، مشيراً إلى أن الطائرات، وبعد إتمام عملية التجديد، ستتميز بأحدث منتجات طيران الإمارات والديكورات الداخلية في جميع المقصورات، وألوان جديدة زاهية في السجاد وألواح الجدران، بالإضافة إلى التشطيبات الخشبية ذات الألوان الفاتحة، كما سيظهر رسم شجرة «الغاف» المميزة لطيران الإمارات بشكل بارز في مختلف التصاميم الداخلية.

وبين أن المدة الزمنية المقررة لإتمام عملية التجديد على كل طائرة، تصل إلى نحو 15 يوماً لطائرات «إيرباص A380»، ونحو 8 أيام لطائرات «بوينغ 777»، موضحاً أنه بالإضافة إلى تعيين 190 موظفاً جديداً للمشروع، تعمل طيران الإمارات مع 62 من الشركاء والموردين الرئيسين الذين وظفوا أيضاً مئات العاملين المهرة، لإنجاز أكبر برنامج معروف لتحديث الطائرات في صناعة الطيران التجاري.

ولفت إلى أن «عمليات التحديث تتم في الدائرة الهندسية في طيران الإمارات، في منشآت مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين»، منوهاً بأنه بعد أشهر عدة من التخطيط الدقيق والاختبارات التفصيلية على طائرة «A380»، قام مهندسو طيران الإمارات بتخزين وطلب 2200 قطعة، وسارع فريق المشتريات إلى رفع 12.6 ألف طلب شراء للمرحلة الأولية من البرنامج، وأنشأ مركز الإمارات الهندسي ورش عمل مخصصة لهذا المشروع وزودها بالقطع والمعدات اللازمة.

وذكر الرضا، أن «أول طائرة استغرق العمل فيها 56 يوماً، حيث تم مراعاة عدة أمور»، لافتاً إلى أنه وفقاً للخطة، فإن طيران الإمارات تستهدف تجديد 2.6 إلى ثلاث طائرات كل شهر، لكن ذلك يعتمد أيضاً على حسب قدرة الشركات التي نتعامل معها في تزويدنا بالقطع المطلوبة.

وبين أن فرق من المهندسين والفنيين قاموا على مدار الساعة، بتفكيك المقصورات الداخلية بالكامل لأول «طائرة A380» وإعادة تجميعها مرة أخرى، في تسلسل تم التخطيط له واختباره بعناية، وستتم إزالة آلاف الأجزاء أو استبدالها أو تحديثها، بما يشمل «حمّام الشاور» الذي سيكتسب درجات لونية جديدة، مع رسم يدوي لشجرة الغاف.

وبين أنه «مع إجراء عمليات التجديد، نعتقد أن الطائرات المحدثة من طراز (إيرباص A380)، ستبقى حتى عام 2032»، مشيراً إلى أنه لن يتم تعطيل الرحلات المجدولة، لأن عملية التحديث تتم خلال وقت الصيانة العادية المجدولة لكل طائرة.

ولفت إلى أن كلفة تجديد وتحديث الطائرة الواحدة من (إيرباص A380) تصل إلى نحو 15 مليون دولار (55 مليون درهم)، بينما تصل إلى 11 مليون دولار (40.1 مليون درهم) لطراز «بوينغ 777»، مشيراً إلى أن مركز طيران الإمارات الهندسي، يمتلك الخبرة والحرفية التي تفوق شركات ومنشآت عالمية عدة.

وبين أنه خلال السنة المالية المقبلة، سيكون هناك حاجة لنحو 500 موظف من فنيين ومهندسين في مركز طيران الإمارات الهندسي، بالإضافة إلى الوظائف التي تم توفيرها خلال السنة المالية الجارية.

وذكر أنه، بشكل عام، فإن «مجموعة الإمارات تواصل التوظيف لدعم عملياتها التي تشهد نمواً متواصلاً عقب انتهاء تداعيات الجائحة، مع فتح محطات جديدة وإدخال المزيد من طائرات (إيرباص 380) للخدمة»، مضيفاً: «نتوقع في يوليو من العام الجاري أن يتم تشغيل نحو 90 طائرة في الخدمة من هذا الطراز، على أن تصل السعة المقعدية إلى نحو 95% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في مارس 2024».

وتابع: «ندرس إلى جانب ذلك أيضاً تغيير النظام الترفيهي على الطائرات، ونتوقع أن يشمل نحو 40 طائرة، حيث بدأنا محادثات لتحديث الأنظمة بالنسبة لبعض الطائرات».

• توظيف 500 من فنيين ومهندسين في مركز «طيران الإمارات» الهندسي خلال السنة المالية المقبلة.

• «طيران الإمارات»، ستبدأ العمل على تحديث 53 طائرة «بوينغ 777»، يشملها البرنامج الذي من المنتظر أن يكتمل منتصف 2025.

مقاعد الدرجة السياحية

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن «الفرق الهندسية تنفذ عملية متسقة لكل طائرة، حيث يقوم فريق من المهندسين أولاً بإزالة مقاعد الدرجة السياحية الواقعة على النوافذ، ما يوفر مساحة لفريق آخر لإزالة الألواح الجانبية من المقصورة الداخلية، وتنقل هذه الألواح مباشرة إلى واحدة من ثلاث ورش مصممة لهذا الغرض، ليتم تصفيحها بأحدث درجات ألوان طيران الإمارات، كما ستتم إزالة 88 مقعداً من مقصورة الدرجة السياحية، في مقدمة الطابق الأرضي لإفساح المجال لتركيب 56 مقعداً في مقصورة الدرجة السياحية الممتازة المستحدثة، وسيتم استبدال السجاد والأرضيات في جميع مقصورات ومرافق الطائرة، قبل إعادة تركيب المقاعد المجددة».