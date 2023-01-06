«الأنصاري للصرافة» تتيح تحصيل اشتراكات نظام التأمين ضد التعطّل

أبرمت «شركة الأنصاري للصرافة» اتفاقية شراكة استراتيجية مع «دبي للتأمين»، الشركة المُخَوَّلة إصدار شهادات التأمين ضد التعطّل عن العمل بالنيابة عن المجمع التأميني، لتسهيل تحصيل اشتراكات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. وبموجب الشراكة، أصبحت «الأنصاري للصرافة» أولى شركات الصرافة التي تتيح تحصيل اشتراكات نظام التأمين الجديد، من خلال شبكة تتضمن 220 فرعاً.

وستتولى «الأنصاري للصرافة» تحصيل اشتراكات النظام التأميني شهرياً، أو على أساس ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنوي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لـ«الأنصاري للصرافة»، محمد بيطار: «نتطلع بثقة حيال مساهمة تعاوننا مع (دبي للتأمين) في تسهيل وإتاحة منظومة متكاملة لمساعدة الموظفين، وتوفير خدماتنا لنطاقٍ أوسع من الجمهور». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين، عبداللطيف أبوقورة، إن الشراكة ستسمح لشريحة كبيرة من القوى العاملة بالاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بخطوات بسيطة.