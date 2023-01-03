اتفاقية شراكة لدعم ثقافة الادخار في الإمارات

وقعت «الصكوك الوطنية» شركة الادخار والاستثمار ‏المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمملوكة من قبل ‏‎‏«‎مؤسسة دبي للاستثمارات»، اتفاقية شراكة مع «لولو للصرافة»، بهدف منح العملاء والموظفين الفرصة لبدء وتسريع رحلة الادخار الخاصة بهم.

وتتيح هذه الشراكة لمواطني الإمارات والمقيمين فيها الاختيار من بين حلول الادخار المتنوعة التي تقدمها «الصكوك الوطنية»، وذلك من خلال زيارة أي من فروع «لولو للصرافة». وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الصكوك الوطنية»، محمد قاسم العلي: «تتمثل مهمتنا في تمكين المواطنين والمقيمين في الإمارات من تأمين مستقبلهم المالي، ونسعى إلى تقديم خدمات ذكية لمساعدة عملائنا على الوصول للحلول التي نقدمها حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة في الوقت المحدد».