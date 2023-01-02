«ديوا»: 14% نسبة الطاقة النظيفة في دبي

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، أن القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دبي بلغت 2027 ميغاواط، باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، لتشكل نحو 14% من إجمالي القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة الكهربائية في دبي، التي وصلت إلى 14.517 ميغاواط.

جاء ذلك خلال زيارة الطاير إلى «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» الذي تنفذه الهيئة، ويعدّ أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، باستخدام تقنيتي «الطاقة الشمسية الكهروضوئية» و«الطاقة الشمسية المركزة».

وتفقد الطاير تقدم سير العمل في المرحلة الرابعة من المجمع، حيث تم ربط 417 ميغاواط بشبكة الهيئة، منها 217 ميغاواط بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، و200 ميغاواط بتقنية الطاقة الشمسية المركزة باستخدام عاكسات القطع المكافئ، فيما بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمرحلة الرابعة 92%.

والتقى الطاير الكوادر المواطنة من موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي الذين يتدربون على مشروعات الطاقة النظيفة في المرحلة الرابعة من المجمع التي تنفذها «شركة نور للطاقة 1»، حيث تمتلك الهيئة 51% من الشركة، بينما تمتلك «أكوا باور» 25%، و«صندوق طريق الحرير» 24%.

كما تفقد الطاير المرحلة الخامسة من المجمع، حيث أضافت الهيئة 600 ميغاواط، وربطتها بالشبكة. وستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمرحلة الخامسة إلى 900 ميغاواط باستثمارات قدرها ملياران و58 مليون درهم، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المشروع الثالث (بقدرة 300 ميغاواط) من المرحلة الخامسة 52.9%، وسيتم الانتهاء منها خلال 2023.

وقال الطاير: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز الاستدامة والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام عبر تنويع مصادر إنتاج الطاقة، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وأكد الطاير أن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية يحظى منذ إطلاقه باهتمام واسع من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وفق نموذج المنتج المستقل، لافتاً إلى أنه من خلال هذا النموذج جذبت الهيئة نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات، وحققت أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية جعلت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.