«كريتف زون» تنضم إلى مبادرة «الجيل التالي» من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أعلنت وزارة الاقتصاد عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «كريتف زون»، إحدى أكبر الشركات المتخصصة في الاستشارات وتأسيس الأعمال في دبي، لتنضم الشركة بموجبها إلى مبادرة «الجيل التالي» من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أطلقتها في يوليو 2022، بهدف جذب الشركات المتطورة رقمياً لدخول السوق الإماراتية، وتطوير الجيل التالي من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لقطاع ريادة الأعمال، باعتباره محركاً أساسياً للابتكار والإبداع، لما يتيحه من مقومات كبيرة تدعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، تنفيذاً لتوجيهات القيادة، وبما يتوافق مع مستهدفات «الخمسين»، ومحددات «مئوية الإمارات 2071».

وأضاف: «تؤكد الاتفاقية حرص دولة الإمارات على تعزيز صناعات المستقبل ودعم نموها، وستسهم (كريتف زون) من خلال مبادرة (الجيل التالي) في جذب الشركات الناشئة إلى الإمارات، وتوفير مجموعة من خدمات دعم الأعمال الرائدة في السوق، بهدف ضمان قدرتها على التوسع والتطور، والمساهمة في دعم بيئة الأعمال الرقمية بالدولة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كريتف زون»، لورنزو جوريس: «يسعدنا أن نكون جزءاً من مبادرة (الجيل التالي) التي تستهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز دولي رائد لأفضل الشركات الرقمية والشركات المليارية الرائدة».