«ديوا»: 58.48% نسبة الإنجاز بالمحطة الكهرومائية في «حتا»

تفقد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، تقدم سير العمل في مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة، التي تنفذها الهيئة في حتا، إذ وصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 58.48%، في وقت ستصل فيه القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميغاواط بسعة تخزينية تبلغ 1500 ميغاواط ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.

وأفادت «ديوا» بأن هذه المحطة تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، لافتة إلى أن استثمارات المشروع تصل إلى مليار و421 مليون درهم، فيما يتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2024.

وأوضحت الهيئة أن مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا يأتي ضمن جهود الهيئة لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفي إطار الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا التي أطلقها سموه، لتلبية احتياجات منطقة حتا التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتوفير فرص عمل مبتكرة للمواطنين في المنطقة.