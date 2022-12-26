«طيران الإمارات» تنال العلامة الكاملة في السلامة التشغيلية

أحرزت شركة طيران الإمارات، العلامة الكاملة، من دون أي خطأ، في أحدث تدقيق للسلامة التشغيلية «IOSA» وفق أنظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا».

وأفاد بيان أمس، بأن ذلك أمر نادر الحدوث في الصناعة نظراً لتعقيد عمليات الناقلات الجوية.

وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، إن «السلامة تأتي على رأس قائمة القيم الأساسية لـ(طيران الإمارات)».

وأضاف: «واصلنا الاستثمار، منذ البداية، لضمان تلبية عملياتنا أعلى معايير السلامة وأشدها صرامة. ويعد اجتياز تدقيق السلامة التشغيلية من دون أي ثغرات إنجازاً مهماً، خصوصاً وسط العودة السريعة للتشغيل بعد جائحة (كوفيد-19)، والطبيعة العالمية لشبكة (طيران الإمارات)».

وتابع كلارك: «يُحسب هذا الإنجاز لفرقنا العاملة وشركائنا الخارجيين الذين يسهمون في نقل آلاف الأشخاص وأطنان البضائع حول العالم كل يوم»، مؤكداً مواصلة العمل الجاد والمساهمة في ضمان صناعة طيران آمنة ومستدامة.

تشغيل آمن

ووفقاً لـ«طيران الإمارات»، فقد جرى على مدى خمسة أيام تقييم أكثر من 1000 معيار وممارسة موصى بها بموجب نظام التدقيق المعتمد لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، لتحديد مدى امتثال نظام إدارة العمليات في «طيران الإمارات»، لمعايير تدقيق السلامة التشغيلية وأفضل الممارسات.

وتؤكد «طيران الإمارات»، من خلال تقرير التدقيق القوي هذا، صرامة أنظمتها وعملياتها لضمان ممارسات تشغيلية آمنة، وكفاءة أسطولها الحديث من طائرات «بوينغ 777»، و«إيرباص A380».

تدقيق الأنظمة

كما تواصل «طيران الإمارات»، العمل على تعزيز ثقافة السلامة القوية على جميع المستويات، وتجري باستمرار مراجعة سياسات السلامة التشغيلية وتكييفها، وفقاً لأعلى المعايير عند مراجعة اللوائح أو إدخال طائرات جديدة.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أن فريق مراقبة الامتثال في الشركة يدقق باستمرار الأنظمة والممارسات عبر الشبكة، وفقاً لمعايير تدقيق السلامة التشغيلية لتحديد وإدارة أي حالات عدم مطابقة، كما يجري إطلاع المسؤولين التنفيذيين في «طيران الإمارات» بصورة منتظمة على حالة امتثال الناقلة، للمحافظة على مستويات السلامة والأمن في صناعة تتغير باستمرار.

جوائز عالمية

وأشارت «طيران الإمارات» إلى نيلها مئات الجوائز، كما تتمتع بوجود عالمي عبر القارات الست، وتربط الركاب وتسهل التجارة العالمية من وإلى وعبر مركزها الحديث دبي، إلى 140 وجهة. كما نالت الناقلة أخيراً جائزة عالمية للسلامة والرفاه والاستدامة والخدمة الشاملة في حفل توزيع جوائز «أبيكس 2023».

وواصلت «طيران الإمارات» حصد مزيد من الأوسمة، فنالت «تصنيف 5 نجوم العالمي»، و«جائزة اختيار الركاب لأفضل ترفيه عالمي»، إضافة إلى لقبين ضمن جوائز: «ألترا 2022» هما: «أفضل ناقلة في العالم»، و«أفضل ناقلة في الشرق الأوسط».

برنامج «أياتا» للسلامة التشغيلية

يعتبر برنامج «أياتا» لتدقيق السلامة التشغيلية، نظام تقييم معتمداً ومقبولاً عالمياً ومصمماً لتقييم إدارة التشغيل وأنظمة التحكم لدى الناقلات الجوية.

والناقلات أعضاء «أياتا» مسجلة في النظام، الذي يُعد شرطاً للمحافظة على العضوية.