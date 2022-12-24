أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين الأفضل خلال 2022

نالت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين جائزة أفضل مزود تدريب على الطيران للعام في حفل توزيع جوائز «أفييشن بيزنس الشرق الأوسط» لعام 2022.

وتحتفي الجائزة بإنجازات مقدم تدريب رائد أو أكاديمية للتدريب على الطيران تقدم دورات رائدة لتطوير الصناعة.

وأفادت «طيران الإمارات» في بيان أمس، بأن فوز أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، التابعة لها، يرجع إلى هيكل الدورة التدريبية ونطاق الموضوع ومنشأة التدريب وتقدير الصناعة.

وقالت «أفييشن بيزنس الشرق الأوسط» على موقعها الشبكي، إن «أكاديمية الإمارات تدرب طياري الغد لتلبية متطلبات السوق في مرحلة ما بعد الجائحة وفق أعلى معايير تدريب الطيارين العالمية، وذلك من خلال أدوات التعلم النظرية التفاعلية، والمحتوى الرقمي المتقدم وتقنية الواقع الافتراضي الغامرة، إضافة إلى التدريب العملي على الطائرات الحديثة وأجهزة الطيران التشبيهي المتقدمة، فضلاً عن التدريب الموجه للعمل مع الناقلات الجوية».

وقال مدير أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، القبطان عبدالله الحمادي: «نفخر بهذه الجائزة التي تأتي في أعقاب حفل التخرج الثالث، وتمثّل علامة فارقة في رحلتنا الرائعة والممتعة».