«دبي التجارية» توفر خدمة إصدار شهادة المنشأ بالتعاون مع «غرفة تجارة دبي»

قامت «دبي التجارية» و«غرفة تجارة دبي» بالربط الرقمي، لتسهيل الخدمات التجارية للشركات العاملة في مجال التصدير وإعادة التصدير، من خلال تمكين المتعاملين من تقديم طلبات خدمات العضوية، وإصدار شهادة المنشأ مباشرة عبر منصة «دبي التجارية» الرقمية.

ويمكن من خلال شهادة المنشأ، تحديد منشأ البضائع المصدرة والمعاد تصديرها، كما تساعد السلطات المعنية على تحديد قيمة الرسوم والتعرفة الجمركية، وذلك لاحتواء الشهادة على بيانات تفصيلية عن الشحنة. وسيكون بإمكان مستخدمي بوابة دبي التجارية، المنصة الرقمية للخدمات التجارية، تقديم طلب إصدار شهادة المنشأ، وتسديد الرسوم والحصول على الشهادة بشكل فوري. وتعتبر هذه الخطوة إنجازاً مهماً لـ«دبي التجارية» من أجل تسهيل التجارة عبر الحدود، إذ تسمح للشركات العاملة في مجال التصدير بإتمام جميع مراحل المعاملة، ابتداءً من مناولة الشحنات، وصولاً إلى التخليص الجمركي.

ويُعد هذا التكامل جزءاً من الاتفاقية التي تم توقيعها في مارس الماضي بين الطرفين، لتكريس مكانة دبي الرائدة عالمياً بصفتها مركزاً تجارياً يمتاز بتسهيل المعاملات التجارية لما يزيد على 180 ألف مستخدم للبوابة، حيث تتيح منصة دبي التجارية الوصول بشفافية تامّة إلى الخدمات التجارية، وتعزز القدرة على طلب المنتجات المصنوعة في دولة الإمارات، كما تؤدي إلى رفع معدلات التجارة الخارجية.

وقال مدير تنفيذي الخدمات التجارية والرقمية في غرفة تجارة دبي، سيف حتاوي: «نسعى بشكل متواصل إلى بناء نموذج أعمال مرن، يفتح المجال للوصول إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أن إمارة دبي تعتبر بوابة حيوية للتجارة والاستيراد والتصدير، ما يستدعي وجود منظومة إجرائية داعمة لنمو الأعمال التجارية». وأضاف «تلعب شهادة المنشأ دوراً رئيساً في تطبيق السياسات التجارية لدولة الإمارات، وتسهيل تعاملاتها التجارية الخارجية، وتطوير صادراتها للأسواق العالمية، ونتطلع من خلال تعاوننا مع (دبي التجارية) إلى رفع معدلات التصدير وإعادة التصدير، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات خطة دبي للتجارة الخارجية برفع قيمتها إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026».