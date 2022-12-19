يشير مصطلح «البطالة» إلى الحالة التي يبحث فيها الشخص بنشاط عن عمل، ولكنه غير قادر على العثور عليه. وتعتبر البطالة مقياساً رئيساً لصحة الاقتصاد. وهو المقياس الذي يتم حسابه بقسمة عدد العاطلين عن العمل على عدد الأشخاص في قوة العمل.

وتقدم العديد من الحكومات تأميناً ضد البطالة لبعض الأفراد العاطلين عن العمل الذين يستوفون شروط الأهلية. كما تعد «البطالة» مؤشراً اقتصادياً رئيساً، لأنها تشير إلى قدرة أو عدم قدرة العمال على الحصول على عمل مربح، والمشاركة في الناتج الإنتاجي للاقتصاد. كما يعني المزيد من العمال العاطلين عن العمل، انخفاض إجمالي الإنتاج الاقتصادي.

ولا يشمل تعريف البطالة الأشخاص الذين يتركون القوى العاملة لأسباب مثل التقاعد، والتعليم العالي، والإعاقة. ويمكن أن تشير معدلات البطالة المرتفعة والمستمرة إلى ضائقة خطيرة في الاقتصاد، بل وقد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية.

ويمكن أن تكون البطالة المنخفضة للغاية أيضاً علامة تحذيرية على الاقتصاد المحموم، والضغوط التضخمية.