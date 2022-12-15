«إينوك لينك» تفتتح أول محطة متنقلة لتزويد الوقود في الشارقة

أعلنت «إينوك لينك»، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات والتابعة لـ«مجموعة إينوك»، عن افتتاح أول محطة «إي لينك» في مشروع «الجادة» الجديد بالشارقة.

وتوفر المحطة الجديدة الكائنة بالقرب من المدينة الجامعية بالشارقة، خدمات التزود السهل والمريح بالوقود للسكان والطلاب من موقعها في موقف سيارات «زاد» يومياً، وذلك ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة 11 ليلاً.

وأفاد بيان أمس، بأن محطة «إي لينك» الجديدة تتميز بقدرتها على تزويد الوقود لأكثر من 400 مركبة في اليوم الواحد، كما يمكنها خدمة أربع مركبات في الوقت نفسه للتزود بالوقود، فضلاً عن توفير نوعين من الوقود: «خصوصي 95» و«ممتاز 98» لتزويد المركبات بالسعر نفسه في محطات بيع الوقود بالتجزئة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن افتتاح أول محطة «إي لينك» في إمارة الشارقة يأتي في إطار رؤية المجموعة وتطلعاتها الساعية إلى الارتقاء بالبنية التحتية لمحطات الوقود من خلال إطلاق مزيد من الحلول المبتكرة المدعومة بأحدث التقنيات.

وأضاف: «يدفعنا التطوّر المتسارع الذي تشهده طرق وتقنيات تزويد الوقود إلى مواصلة الابتكار لإتاحة أفضل الخدمات في تعبئة الوقود مستقبلاً، مع الحرص على تلبية احتياجات المتعاملين في الوقت الراهن».

وتتميز محطات «إي لينك» المتنقلة بتصميمها المبتكر، ولذلك لا تتطلب عمليات تركيب وتجميع، ما يجعل نقلها يتم بسرعة وسهولة إلى مواقع مختلفة حسب مستويات الطلب على الوقود دون تأخير. كما تحتوي المحطات على أنظمة لاسترداد الأبخرة تسهم في تقليص الانبعاثات أثناء التعبئة.